지난달 외환보유액 4259억달러… 환율 안정 조치에 두달째 감소

이미지 확대 4일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있다. 이날 한국은행에 따르면 1월 말 기준 우리나라 외환보유액은 4천259억1천만달러(약 614조원)로, 전월보다 21억5천만달러 줄었다. 지난해 12월 말(26억달러 감소)에 이어 두 달 연속 감소다. 2026.2.4. 연합뉴스

지난달 우리나라 외환보유액이 국민연금과 외환스와프 등 외환시장 안정화 조치에 활용되면서 두 달 연속 감소했다. 외환당국이 환율 변동성 관리에 나선 영향으로 외환보유액이 줄어든 것으로 풀이된다.한국은행은 지난달 말 기준 외환보유액이 4259억 1000만달러(약 614조원)로 전월보다 21억 5000만달러 감소했다고 4일 밝혔다. 지난해 12월 말 26억달러 줄어든 데 이어 두 달째 감소세다.외환보유액은 지난해 5월 말 4046억달러로 약 5년 만에 최소 수준까지 내려갔다가 11월(4306억 6000만달러)까지 여섯 달 연속 증가한 뒤 12월 들어 감소로 전환됐다. 한은 관계자는 “국민연금과 외환스와프 등 시장안정화 조치에 주로 기인했다”고 설명했다.자산별로 보면 국채·회사채 등 유가증권은 3775억 2000만달러로 63억9000만달러 늘었지만, 예치금은 233억 2000만달러로 85억 5000만달러 줄었다. IMF(국제통화기금) 특별인출권(SDR)은 158억 9000만달러로 전월과 같았다. 금은 시세를 반영하지 않고 매입 당시 가격으로 표시해 47억 9000만달러를 유지했다.한국의 외환보유액은 지난해 12월 말 기준 세계 9위 수준을 유지했다. 중국이 3조 3579억달러로 가장 많았고 일본(1조 3698억달러), 스위스(1조 751억달러), 러시아(7549억달러), 인도(6877억달러), 대만(6026억달러), 독일(5661억달러), 사우디아라비아(4601억달러) 등이 뒤를 이었다.김예슬 기자