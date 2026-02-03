경제 [속보] SPC 삼립 시흥 시화공장 화재, 대응 1단계 발령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/02/03/20260203500203 URL 복사 댓글 0 김현이 기자 수정 2026-02-03 15:33 입력 2026-02-03 15:30 경기 시흥시에 위치한 SPC삼립 시화공장에서 3일 오후 3시쯤 불이 나 소방당국이 진화 작업 중이다.소방당국은 이날 오후 3시쯤 공장 내 화재가 발생했다는 관계자 신고를 접수하고 대응 1단계를 발령했다. 당국은 펌프차 등 장비 30여대와 소방관 등 70여명을 투입했다. 인명 피해 여부는 확인되지 않았다. 김현이 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! SPC삼립 시화공장에서 화재가 발생한 날짜는? 3일 4일