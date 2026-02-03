[속보] SPC 삼립 시흥 시화공장 화재, 대응 1단계 발령

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 시흥시에 위치한 SPC삼립 시화공장에서 3일 오후 3시쯤 불이 나 소방당국이 진화 작업 중이다.소방당국은 이날 오후 3시쯤 공장 내 화재가 발생했다는 관계자 신고를 접수하고 대응 1단계를 발령했다. 당국은 펌프차 등 장비 30여대와 소방관 등 70여명을 투입했다. 인명 피해 여부는 확인되지 않았다.김현이 기자