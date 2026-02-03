코스피 ‘검은 월요일’에…정부 “실물경제·금융시장 여건은 견조”

이미지 확대 시장상황점검회의에 참석한 이형일(가운데) 재정경제부 제1차관. 재정경제부 제공

코스피 지수가 2일 전 거래일보다 274.69포인트(-5.26%) 빠지며 5000선이 무너진 상황이었지만 정부는 여전히 실물경제와 금융시장이 견조하다고 평가했다.재정경제부는 3일 이형일 재경부 제1차관이 한국은행 부총재, 금융위원회 부위원장, 금융감독원 수석부원장과 함께 시장상황점검회의를 개최했다고 밝혔다.참석자들은 전일 코스피 지수가 떨어진 것은 미국 연방준비제도 의장 후보에 케빈 워시 전 연준 이사가 지명되면서 나타난 미국 증시 하락, 그간 가파른 주가 상승에 따른 단기 차익실현 등의 영향으로 조정을 받은 것으로 평가했다. 원달러 환율도 최근 글로벌 금융시장 흐름에 따라 변동성이 확대되는 상황이라고 언급했다.그러면서도 우리 실물경제·금융시장 여건은 견조하다는 데 의견을 같이 했다.지난해 상반기(0.3%) 대비 하반기(1.6%)에 성장세가 큰 폭으로 올랐고, 올해 들어서도 1월 수출(33.9%)이 56개월만에 최대폭 증가한 영향 덕분이다.소비자심리지수는 3년 8개월만에 ‘9개월 연속 기준치(100) 상회’ 등 속보지표가 양호한 흐름을 보이고 있어 경기회복 흐름이 이어지고 있다는 분석이다.참석자들은 정부가 대외 불확실성에 대응할 수 있는 충분한 정책역량을 보유하고 있다고 평가했다. 또한 세법개정과 기업 지배구조 개선, 공정한 시장질서 확립, 코스닥 시장 경쟁력 강화 등 자본시장 선진화를 위한 정책을 속도감 있게 추진해 나갈 것이라고 강조했다.다만 미국 관세정책과 지정학적 갈등 등 글로벌 불확실성이 있는 만큼 24시간 모니터링 체계를 지속 가동하여 국내외 금융시장 동향을 면밀히 점검해 나가기로 했다.세종 박은서 기자