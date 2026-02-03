[속보] 1월 소비자물가 2.0% 상승… 5개월 만에 최저

이미지 확대 설 명절 앞두고 고기·달걀값 부담… 축산물 전반 상승세 시민들이 1일 서울 시내 대형마트에서 달걀 등 축산물을 살펴보고 있다. 설 명절을 앞두고 돼지고기와 한우 등 축산물 가격이 1년 전보다 올라 소비자들의 장바구니 부담이 커지고 있다. 정부는 설을 앞두고 소비자 부담을 덜기 위해 공급을 늘리고 전국에서 할인 행사를 추진할 계획이다. 2026. 2. 1. 연합뉴스

새해 첫 달 소비자물가 상승률이 2.0%를 기록하면서 5개월 만에 최소 상승폭을 기록했다. 2.0%는 정부가 물가가 안정됐다고 판단하는 기준점이자 목표점이다.국가데이터처는 3일 발표한 ‘2026년 1월 소비자물가 동향’에서 지난달 소비자물가지수가 118.03(2020년=100)으로, 전년 동월 대비 2.0% 올랐다고 밝혔다.지난해 연간 물가 상승률은 2.1%이었다. 하반기 상승률은 8월 1.7%를 기록한 후 9월 2.1%, 10월 2.4%, 11월 2.4%, 12월 2.3%를 기록했다. 1월 물가상승률 2.0%는 지난해 8월 이후 최저치다.경제협력개발기구(OECD) 방식의 근원물가 지수인 식료품·에너지 제외 지수는 전년 동월 대비 2.0% 상승했다. 지난해 12월과 상승률은 같았다.지난해 12월 6.1%까지 올랐던 석유류가 지난달 0.0%를 기록하면서 상승 폭이 억제됐다. 다만 농축산물과 가공식품 등 먹거리 물가는 여전히 높은 가격 상승률을 유지하고 있다.수산물은 5.9% 올랐다. 지난해 8월 7.1% 이후 가장 큰 상승 폭이다. 특히 조기(21.0%)와 고등어(11.7%) 가격이 크게 올랐다. 원달러 환율 상승분이 수입산 고등어와 조기 가격에 반영된 결과로 분석된다. 조기 가격은 2008년 8월 26.1% 이후 약 18년 만에 가장 큰 폭으로 올랐다. 고등어는 지난해 11월 13.2% 이후 최대 상승 폭을 기록했다.축산물 물가도 4.1% 상승했다. 수입 쇠고기 가격은 7.2% 올랐다. 1월을 기준으로는 2022년 24.2% 이후 4년 만에 가장 큰 상승 폭이다.가공식품 물가도 2.8% 올랐다. 특히 라면이 8.2%에 이르는 상승률을 기록했다. 2023년 8월 9.4% 이후 2년 5개월 만에 가장 큰 오름폭이다.자주 구매하는 품목 위주로 구성돼 체감 물가를 보여주는 생활물가지수는 2.2% 상승했다. 기상 여건에 따라 가격 변동이 큰 신선식품지수는 0.2% 하락했다.세종 한지은 기자