세제 강화 카드 만지작… 尹정부 감세 조치 원래대로 돌리나

7월 세제 개편안에 반영 예고

이미지 확대

2026-02-03 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“날벼락 운운하며 정부를 부당하게 이기려 하지 마시고, 중과세 감면 기회를 잘 활용하시기를 바랍니다.” (이재명 대통령)이 대통령이 연일 소셜미디어(SNS) 통해 다주택자를 향한 ‘과세 경고’를 날리는 가운데 정부가 앞으로 최후의 수단으로 어떤 ‘세제 강화’ 카드를 꺼내 들지 관심이 쏠린다.청와대가 2일 ‘5월 9일 종료’를 못 박은 ‘다주택자 양도소득세 중과 면제’가 예고편이라면, 앞으로 본편에서는 더 강한 카드가 나와야 할 상황이다. 정부 안팎에서는 윤석열 정부가 추진했던 부동산 세제 완화를 원래대로 ‘정상화’하는 방안이 거론된다.세제 당국인 재정경제부는 보유세 개편 방안을 마련하기 위한 연구 용역을 진행 중인 것으로 2일 알려졌다. 강기룡 재경부 차관보도 1·29 부동산 대책 브리핑에서 “보유세·거래세를 포함한 합리적인 조세 개편 방안을 차근차근 준비하고 있다”고 말했다. 세제가 6월 지방선거 표심에 영향을 미친다는 점을 고려했을 때 정부가 7월에 발표하는 세법 개정안에 부동산 세제 강화안이 담길 가능성이 크다.정부는 윤석열 정부가 추진한 감세 조치를 원상복구 하는 방안을 내부적으로 검토하는 것으로 알려졌다. 비상계엄으로 정권 자체가 동력을 상실했다는 점에서 세제 강화를 ‘정상화’로 규정할 수 있기 때문이다.앞서 윤석열 정부는 종합부동산세 부과 기준을 6억원에서 9억원으로, 1주택자는 11억원에서 12억원으로 상향했다. 종부세 최고세율은 6%에서 5%로 낮췄고, 공정시장가액비율은 95%에서 60%로 대폭 인하했다. 조정대상지역 2주택자를 다주택자에서 제외하기도 했다. 이를 문재인 정부 때로 돌려놓는 방안은 ‘초강력 세제 강화안’이 될 수 있다. 이와 함께 1주택자라도 주택 가액이 높거나 실거주 여부에 따라 세제를 차등화해 보유세를 강화하는 방안도 거론된다.물론 문재인 정부는 부동산 세제 강화로 집값 잡기에 실패했다는 ‘트라우마’가 재현될 수 있다. 하지만 지금 시장 상황은 그때와는 많이 다르다는 분석이 나온다.우병탁 신한은행 프리미어 패스파인더 전문위원은 “현재 문재인 정부 당시보다 주식 시장 상황이 좋고 바로 세제 개편을 추진하는 대신 대통령의 메시지라는 형태를 통해서 시장에 신호를 주고 있기 때문에 유연하다”면서 “보유세를 한 번에 올리겠다는 것보다는 전반을 개편해 부담을 조금씩 가중하는 형태로 바꾸는 것이 정책적으로 더 효과적일 것”이라고 말했다.세종 박은서·조중헌 기자