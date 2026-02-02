“집도 못 사겠네”…로또로 인생역전 옛말, 1등 당첨금 실수령액 14억

작년 로또 판매액 6조원 첫 돌파

1등 당첨금은 20.6억…매년 감소

참여자 늘면서 당첨자도 늘어난 탓

국민 32.7% “1등 당첨금 불만족”

이미지 확대 로또 판매점. 연합뉴스

이미지 확대 서울신문 DB

지난해 로또복권 판매액이 사상 처음으로 6조원을 넘어서며 신기록을 달성했지만, 정작 ‘인생 역전’을 상징하던 1등 당첨금은 갈수록 쪼그라들고 있다. 세금을 떼고 손에 쥐는 돈은 평균 14억원 수준으로, 서울에 집 한 채 마련하기도 어렵다는 평가가 나온다.2일 연합뉴스가 동행복권 판매통계를 집계한 결과, 지난해 로또복권 판매액(추첨일 기준)은 6조 2001억원으로 전년보다 4.6% 증가했다. 연간 로또 판매액이 6조원을 넘은 것은 2002년 12월 로또 도입 이후 처음이다. 경기 둔화 국면에서도 ‘로또 지갑’ 만큼은 닫히지 않은 셈이다.반면 당첨금 흐름은 정반대다. 지난해 1등 평균 당첨금은 20억 6000만원으로, 추첨 횟수가 적었던 2002년을 제외하면 사실상 역대 최저 수준이다. 최근 로또 당첨금은 2022년 25억 5000만원, 2023년 23억 7000만원, 2024년 21억원으로 매년 감소세가 이어지고 있다.당첨금 20억원은 세금을 떼면 실제 수령액은 약 14억원 수준이다. 집값과 물가를 고려하면 ‘인생 역전’이라는 로또의 상징적 문구가 무색해졌다는 평가가 나온다.1등 당첨금이 줄어든 배경에는 로또의 폭발적인 인기가 자리한다. 참여자가 많아질수록 당첨자가 나올 확률도 높아지면서 1인당 금액은 오히려 줄어드는 구조기 때문이다. 실제로 지난해 1등 당첨자는 812명으로 전년(763명)보다 크게 늘었다. 1등을 가장 많이 배출한 회차는 1128회(2024년 7월 13일 추첨)로, 무려 63명이 6개 숫자를 모두 맞추면서 1명당 4억 2000여만원에 그쳤다.당첨금에 대한 인식 변화는 여론조사에서도 확인된다. 지난해 한국조세재정연구원의 설문조사에 따르면 로또복권 1등 당첨금에 만족한다고 답한 비율은 45.3%였고, 불만족은 32.7%였다. 불만족 응답자가 바란 적정 당첨금은 평균 52억 2000만원으로, 현재 평균의 두 배를 훌쩍 넘었다.세종 한지은 기자