슈카 “코스피 5000 조롱한 적 없어…백 번 칭찬해도 모자라”

이미지 확대 경제·시사 유튜버 슈카가 지난 1일 유튜브 채널 ‘머니코믹스’에 올라온 ‘2026 사회초년생 투자 가이드’ 영상에서 올해 코스피 전망을 얘기하고 있다. 유튜브 채널 ‘머니코믹스’ 캡처

이미지 확대 유튜브 ‘슈카월드’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경제·시사 유튜버 슈카(본명 전석재)가 최근 불거진 ‘코스피 5000’ 관련 과거 발언 논란에 대해 직접 해명에 나섰다.슈카는 29일 자신의 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 “평소 하던 말과 전혀 다른 기사들이 쏟아지고, 비난이 이어지니 마음이 아프다”며 “깊은 회의감과 무력감을 느낀다”고 밝혔다.최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 슈카가 과거 ‘코스피 5000’ 공약을 비웃었다는 취지의 발언이 재확산됐다. ‘코스피 5000 공약 비웃더니 굴욕’, ‘대선 테마주냐며 조롱하던 슈카’ 등 자극적인 제목의 기사도 잇따랐다. 이에 대해 슈카는 “특정 채널들이 발언 일부만 짜깁기해 비난하고, 공신력 있는 언론까지 이를 기사화하는 상황이 참담했다”고 반박했다.논란이 된 발언은 지난해 5월 대선을 앞두고 유튜브 채널 ‘머니코믹스’에 출연했을 당시 나온 것이다. 슈카는 당시 이재명 대통령의 ‘코스피 5000’ 공약을 언급하며 “3000도 아니고 4000도 아닌 5000”이라며 반어적인 표현을 사용했고, “당선되기 전까지는 꿈이 있는 것” “코스피 자체가 정치 테마주”라는 취지의 발언을 하며 공약의 실현 가능성에 의문을 제기했다.이에 대해 슈카는 “해당 장면은 주식 예능 성격의 표현이었고, 전체 맥락을 보면 결코 조롱이 아니었다”며 “오래 시청한 분들이라면 내가 정책을 응원하는 쪽이었는지, 비웃는 쪽이었는지 분명히 알 것”이라고 강조했다. 그는 “정치적 좌우 어느 쪽에도 서지 않으려 노력해 왔고, 스스로를 언론인에 가깝다고 생각해 왔다”고도 했다.이번 해명은 코스피가 사상 처음으로 5200선을 돌파한 이후 과거 발언이 다시 주목받는 과정에서 나왔다. 한국거래소에 따르면 코스피는 이날 장중 5200선을 넘어서며 사상 최고치를 경신했다. 반도체 업황 회복과 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주의 강세가 지수 상승을 이끌었다.슈카는 최근 자신의 유튜브 채널 ‘슈카월드’를 통해 “상상하지 못했던 코스피 5000 시대가 왔다”며 놀라움을 나타냈다. 그는 “불과 1년 전만 해도 잘해야 4000 정도로 봤는데, 짧은 단견이었다”며 “5개월 만에 1900포인트 넘게 오른 건 역사에 남을 흐름”이라고 평가했다.이어 “코스피 5000은 백 번 칭찬해도 아깝지 않은 성과”라며 “앞으로 더 높이 가길 진심으로 바란다”고 덧붙였다.김유민 기자