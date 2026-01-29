김정관, 내일 美상무 장관 회동…“국내 입법 상황 설명”

“한국 입장 변함없어…터놓고 이야기하겠다”

“쿠팡 사태, 관세 이슈에 영향 줄 정도 아냐”

이미지 확대 김정관 산업통상부 장관이 28일(현지시간) 밤 ‘트럼프 관세’ 대응을 위해 워싱턴DC 인근 덜레스국제공항을 통해 미국을 방문해 한국 취재진과 인터뷰하고 있다. 2026.1.29 연합뉴스

김정관 산업통상부 장관이 29일(현지시간) 하워드 러트닉 미국 상무장관을 만나 도널드 트럼프 대통령이 언급한 ‘관세 25% 인상’에 대한 협의를 진행한다.김 장관은 트럼프 대통령이 관세를 현 15%에서 25%로 올리겠다고 한 것에 대해 “저희가 듣기에는 일단 국내 입법 진행 상황에 대해 불만을 가진 걸로 알고 있다. 트럼프 대통령도 그렇게 이야기하셨고, (트럼프 대통령의 관세 언급 이후) 중간에 러트닉 장관과 한번 연락을 했었는데 그런 생각을 하고 있었다”고 말했다.김 장관이 언급한 ‘국내 입법 상황’은 국회에 발의돼 아직 통과되지 않은 대미투자특별법을 지칭한다. 김 장관은 “우리 국내 입법 진행 상황에 대해 오해가 없도록 잘 설명하고, 미국과의 협력·투자와 관련해 한국 정부의 (입장에) 변화가 없기 때문에 그런 내용을 충실히 설명하려 한다”고 밝혔다. 특히 “제가 러트닉 장관하고는 어떤 이슈도 서로 이야기하는 사이”라며 “어떤 이슈에 대해서든 터놓고 한번 이야기해보겠다”고 했다.김 장관은 미국 정부가 해당 관세의 관보 게재 절차에 들어갔다는 보도와 관련해 “국내 뉴스를 통해 접했고, 저도 이제 상황을 파악하고 있다”며 “보통 이런 이야기가 나오면 준비를 하는 건 실무자로서는 당연한 절차일 테니까 저는 그 정도 수준으로 알고 있고, 좀 더 구체적 내용은 협의해보겠다”고 설명했다.김 장관은 ‘한국의 대미 투자(총액 3500억 달러 규모)가 언제부터 집행이 될 것 같으냐’는 물음에 “입법뿐 아니라 프로젝트 관련 내용도 나와야 하는 부분이 있어서 이제 미국 정부와 잘 협의해보겠다”고 답했다. 이어 “각 (대미 투자) 프로젝트에서 우리나라 국익과 상업적 합리성에 대한 검토가 필요하기 때문에 그런 부분을 꼼꼼히 따지고 살펴봐야 한다”며 “시기는 예단하지 않고, 아주 적절한 시점에 양국 모두 축복하는 프로젝트가 되도록 협의하겠다”고 덧붙였다.김 장관은 미국 정가에서 한국의 디지털 규제, 쿠팡 사태 등에 대한 불만이 나오는 것에 대해 “그런 내용이 관세 같은 본질적 이슈에 영향을 줄 정도는 아니라고 본다”며 “이는 나라별로 이슈가 항상 있었기 때문에 그런 이슈들은 잘 관리하면 될 것”이라고 말했다.여한구 통상교섭본부장도 미국 측과 통상 현안 논의를 위해 워싱턴을 방문한다. 산업부는 여 본부장이 한국 시간으로 29일 오후 8시 10분 인천국제공항을 통해 출국한다고 밝혔다.김경두 기자