가계대출 금리 3개월 연속 상승세…주담대 금리 4.23%, 신용대출 금리 5.87로 1년내 최고

이미지 확대 가계대출·주택담보대출 추이. 한국은행 제공

지난해 12월 은행권 가계대출 금리가 주택담보대출과 신용대출 금리 상승으로 3개월 연속 올랐다. 특히 일반신용대출 금리는 한 달 만에 0.4% 포인트 넘게 급등하며 1년 내 최고치를 기록했다.한국은행이 27일 발표한 ‘12월 금융기관 가중평균 금리’에 따르면 지난달 예금은행의 신규취급액 기준 대출금리는 4.19%로 전월(4.15%)보다 0.04% 포인트 올랐다. 지난해 10월(4.24%) 이후 3개월째 오름세다.가계대출 금리는 4.35%로 전월(4.32%)보다 0.03% 포인트 상승하며 3개월 연속 올랐다. 가계대출 가운데 주택담보대출 금리는 연 4.23%로 전월(4.17%)보다 0.06% 포인트 상승했다. 지난해 10월(3.98%) 이후 3개월 연속 오름세다. 전세자금 대출 금리도 연 3.99%로 전월(3.90%)보다 0.09% 포인트 상승하며 3개월 연속 올랐다.특히 일반신용대출 금리는 연 5.87%로 전월(5.46%)보다 0.41% 포인트 급등했다. 이는 2024년 12월(6.15%) 이후 가장 높은 수준일 뿐 아니라, 2022년 11월 0.63% 포인트 상승한 이후 최대폭이다.김민수 한은 금융통계팀장은 “주담대는 지표 금리인 은행채 5년물 금리가 올라 상승했지만, 상대적으로 금리 수준이 낮은 보금자리론 취급 비중이 늘어 상승 폭이 제한됐다”고 말했다. 또한 “신용대출 금리는 은행채 단기물 금리가 0.1% 포인트 안팎 오른 데다 높은 금리가 적용되는 중저신용자 대출이 늘면서 높아졌다”고 설명했다.12월 기업 대출 금리(4.16%)도 0.06% 포인트 올라 두 달째 상승세를 이어갔다. 대기업(4.08%) 대출 금리가 0.02% 포인트, 중소기업(4.24%) 대출 금리가 0.10% 포인트 각각 높아졌다.가계대출 고정금리 비중은 48.9%로 전월(54.6%)보다 5.7% 포인트 급락했다. 이는 지난 8월 이후 5개월 연속 하락세로 50%대 선이 무너진 것은 2024년 12월(46.8%) 이후 1년 만이다. 주담대 고정금리 대출 비중도 86.6%로 2개월 연속 하락했다.김 팀장은 “지표 금리 상승에 정책금융 상품을 제외한 일반 고정금리 대출 금리가 변동금리 대출금리보다 상대적으로 높다 보니, 대출받는 분들이 고정금리 대신 변동금리를 더 많이 선택하면서 비중이 작아졌다”고 말했다.황비웅 기자