지엠팜＆정우열 원장 콜라보, 이너풀 멜라토닌 신제품 선보여

약사들이 만든 건강기능식품 전문 기업 지엠팜이 정신건강의학과 전문의 정우열 원장과 협업해 신제품 ‘이너풀 식물성 멜라토닌 함유 피스토닌 2mg’을 출시했다.이번 제품은 지엠팜이 인기 의학 유튜브 채널 ‘우리동네 산부인과’와 진행한 첫 협업에 이은 ‘의사·약사 공동개발 프로젝트’의 두 번째 결과물이다. 지엠팜은 전문성과 대중적 소통력을 겸비한 의료진과의 협업을 통해 소비자가 신뢰할 수 있는 제품 라인업을 확대하고 있다.신제품은 단순한 수면 유도에 초점을 맞추기보다, 현대인의 무너진 수면 리듬을 회복하고 밤 시간대 과도한 뇌 각성 상태를 자연스럽게 완화하는 데 목적을 뒀다. 개발에 참여한 정우열 원장은 “잠은 노력할수록 오히려 각성되는 아이러니한 특성이 있다”며 “생활습관과 감정이 정리됐음에도 밤에 각성 스위치가 꺼지지 않는 분들에게 안전하고 적절한 도움을 주기 위해 이번 제품을 기획했다”고 설명했다.특히 용량 설계가 차별점이다. 해외 직구 제품들이 고용량 중심으로 구성된 것과 달리, 이 제품은 1정당 식물성 멜라토닌 2mg을 함유했다. 이는 멜라토닌이 ‘수면제’가 아닌 ‘생체 리듬 신호 전달자’로 기능하는 데 적절하고 안전한 용량이라는 것이 정 원장의 설명이다.원료로는 피스타치오에서 추출한 프리미엄 식물성 멜라토닌을 사용해 합성 성분에 대한 부담을 낮췄으며, 약사와 전문의가 원료 선정부터 제조 공정까지 공동 검증해 신뢰도를 높였다.지엠팜 관계자는 “수면 문제 해결에는 막연한 고함량보다 의학적 근거에 기반한 적정 용량이 중요하다”며 “이번 제품이 편안한 밤을 위한 새로운 기준이 되길 기대한다”고 말했다.온라인뉴스팀