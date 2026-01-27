“시간이 곧 경쟁력” 인플롭, 현대인의 24시간을 설계하는 ‘스마트 케어’ 솔루션

이미지 확대 유튜브 채널 ‘카니를찾아서’ (인플롭 제공)

건강 관리에 대한 관심이 일상 전반으로 확산하면서 복잡하지 않고 꾸준히 실천할 수 있는 제품에 대한 수요가 늘고 있다. 이러한 흐름 속에서 인플롭이 선보인 ‘인플핏 데이＆나이트’, ‘인플샷’, ‘인플쏙’이 일상 속 건강 관리 아이템으로 주목받고 있다.바쁜 일정과 불규칙한 생활 속에서도 부담 없이 섭취할 수 있도록 구성한 것이 인플롭 제품 라인업의 공통된 특징이다.‘인플핏 데이＆나이트’는 하루의 흐름을 고려해 낮과 밤으로 나누어 섭취하도록 설계된 제품이다. 낮 시간대의 활동과 밤 시간대의 휴식이라는 일상적인 리듬을 기준으로 구성돼 규칙적인 관리 습관을 형성하고자 하는 소비자들에게 적합하다.‘인플샷’은 헤이즐넛향 다이어트 커피로 번거롭지 않게 평소에 마시던 커피만 바꾸더라도 관리가 가능하다는 점이 특징이다. HCA 성분이 체지방 감소에 도움을 줄 수 있어 간편함을 중시하는 최근 소비 트렌드를 반영한 제품으로 평가받는다.‘인플쏙’은 눈꽃차전자피 식이섬유 제품으로 장 건강 관리에 관심이 높은 소비자들을 위한 제품이다. 4mm의 작은 환으로 제작돼 큰 알약을 먹기 힘든 사람들도 가벼운 목 넘김으로 섭취할 수 있으며 스틱형으로 휴대하기도 편하다.건강에 대한 관심이 지속적으로 증가하는 가운데 인플롭 제품은 일상 속에서 스며드는 관리용 제품으로 활용 가능하다는 점에서 눈길을 끈다.최근 인플롭 제품들은 유튜브 채널 ‘카니를찾아서’를 통해 브랜드와 제품이 소개된 바 있어 이를 접한 소비자를 중심으로 인지도를 넓혀왔다.인플롭 관계자는 “건강 관리는 특별한 순간이 아니라 매일의 생활 속에서 자연스럽게 이어져야 한다고 생각한다”라며 “앞으로도 소비자의 라이프스타일을 고려한 제품을 중심으로 라인업을 확장해 나갈 계획”이라고 밝혔다.이어 “복잡하지 않고 부담 없는 건강 관리가 가능하도록 제품 기획 단계부터 실용성을 중요하게 보고 있다”라고 덧붙였다.인플롭은 앞으로도 일상 속에서 꾸준히 실천할 수 있는 건강 관리 방식을 제안하며 소비자와의 접점을 넓혀간다는 방침이다.온라인뉴스팀