국장 풍악 소리에 세수도 풍년

오천피·천스닥 업고 4년 만에 나라 곳간 두둑

이미지 확대

2026-01-27 B1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘코스피 5000, 코스닥 1000, 반도체 수출 역대 최대, 다주택자 양도소득세 중과 부활, 서울 아파트값 역대 최대 상승….’최근 한국 경제는 인공지능(AI)과 반도체가 이끄는 증시 호황 국면을 맞았다. 사상 첫 코스피 5000 돌파에 이어 코스닥도 4년 만에 1000을 돌파하면서 주식 투자로 수익을 올린 사람 역시 많이 늘었다. 경제성장률은 지난해 1%에 이어 올해 두 배인 2% 달성이 기대되면서 성장에 대한 기대감도 한껏 높아졌다. 여기에 이재명 대통령이 다주택자 양도소득세 중과 부활을 예고했다. 소득이 있는 곳에 세금이 있다. 이제 납세의 시간이 다가온다. 3년 연속 ‘세수 펑크’에 시달렸던 국가 재정은 4년 만에 세수 풍년을 맞을 것으로 보인다.세제 당국 관계자는 26일 “지금까지 세수 펑크의 주범이 법인세였는데 올해는 법인세를 전혀 걱정하지 않아도 될 것 같다”고 말했다. 최근 반도체 슈퍼사이클(장기 호황) 속에 삼성전자와 SK하이닉스의 연간 영업이익이 100조원대에 이를 것으로 전망된 까닭이다.법인세 증가 추세는 지난해 하반기부터 나타나기 시작했다. 지난해 1~11월 법인세수는 82조 4000억원으로 전년 대비 22조 2000억원 급증했다. 전체 세수 증가분의 58.6%에 해당한다. 지난해 법인세법 개정으로 올해부터 법인세율이 과세표준 구간별로 1% 포인트씩 오른 것도 법인세 풍년에 한몫할 것으로 보인다.증시 호황도 세수를 늘리는 핵심 변수다. 코스피 하루 거래 대금이 24조원을 넘기며 5년 만에 20조원을 상회하고 있다. 연간 2000만원 이상의 금융소득을 올린 투자자들은 오는 5월 종합소득세 신고 대상이다. 또 증권거래세도 급격한 증가가 예상된다. 게다가 세율까지 기존 0.15%에서 올해 0.2%로 인상됐다. 증권거래세는 금융투자소득세 시행을 전제로 단계적 인하를 추진해왔으나 도입 논의가 공전하면서 2023년 수준으로 환원됐다.다만 증시 호황 영향으로 개인의 금융투자 소득이 확대되면서 일각에선 금투세 재도입 논의가 필요하다는 목소리가 나온다. 금투세는 금융투자로 발생한 이익과 손실을 합산해 5000만원을 넘을 때 22.0~27.5% 세율로 과세하는 제도다. 당초 2023년 시행 예정이었으나 윤석열 정부가 도입을 폐지했다. 하지만 최근 코스피 5000 돌파 등 증시가 유례없는 호황을 맞자 ‘소득이 있는 곳에 과세한다’는 원칙에 따라 금융 과세 정상화에 대한 목소리가 힘을 얻고 있다. 물론 투자자들의 저항이 상당할 수 있다. 특히 6월 지방선거를 앞두고 있어 당분간은 본격적인 추진이 쉽지 않아 보인다. 세제 당국 관계자는 “주식 시장이 활황일 때 투자 동력을 떨어뜨릴 수 있기 때문에 도입이 쉽지 않을 전망”이라고 말했다.세수 증가 요인이 우후죽순 생겨나면서 올해 세수는 4년 만에 세입 예산 대비 증가할 것으로 예상된다. 앞서 세수는 2023년 56조 4000억원, 2024년 30조 8000억원, 지난해 12조 5000억원 ‘펑크’가 났다. 국회예산정책처는 올해 국세 수입이 지난해보다 6.4% 증가한 396조 1000억원이 걷힐 것으로 전망했다. 올해 정부 세입 예산 390조 2000억원보다 1.5% 큰 규모다.세종 박은서 기자