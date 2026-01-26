국민연금, 국내 주식 늘린다…“보유 한도 초과해도 안 판다”

국내 주식 최대 19.9%까지 허용

해외 주식 38.9% →37.2%로 낮춰

리밸런싱 유예로 시장 충격 완화

이미지 확대 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 2026년도 제1차 국민연금기금운용위원회 회의가 열리고 있다. 2026.1.26 연합뉴스

2026-01-27 2면

국민연금이 국내 주식 비중 목표를 소폭 높이고 해외 주식 비중은 낮추는 방향으로 기금 운용 계획을 조정했다. 주식 비중이 일정 범위를 벗어날 경우 자동으로 매매가 이뤄지는 ‘리밸런싱’(자산배분 조정)도 한시적으로 유예하기로 했다. 최근 국내 증시 상승으로 국민연금의 국내 주식 비중이 빠르게 늘자 기계적인 주식 매도를 피하고 시장 충격을 줄이기 위한 조치다.국민연금기금운용위원회는 26일 정부서울청사에서 회의를 열고 이런 내용의 ‘국민연금기금 포트폴리오 개선 방안’을 심의·의결했다.우선 해외 주식 목표 비중을 기존 38.9%에서 37.2%로 1.7% 포인트 낮췄다. 기금위는 해외 투자에 필요한 외화 조달 부담이 커진 점을 고려했다고 설명했다. 해외 주식 비중이 줄어든 만큼 국내 주식 목표 비중은 14.4%에서 14.9%로 0.5% 포인트 상향됐다. 기금 수익률에 미치는 영향과 기존 기금운용 방향성을 종합적으로 고려한 결정이라는 설명이다.조정된 국내 주식 목표 비중(14.9%)에는 전략적 자산배분(SAA) ±3% 포인트와 전술적 자산배분(TAA) ±2% 포인트가 적용돼 전체 자산에서 국내 주식이 차지하는 비중은 최대 19.9%까지 허용된다. 이 범위를 넘어서면 원칙적으로 주식 매도가 이뤄진다.지난해 11월 말 기준 국민연금의 국내 주식 비중은 17%였다. 이후 국내 증시 상승세가 이어지면서 현재는 이 상한선을 이미 넘어섰을 가능성도 제기된다. 정부가 리밸런싱, 즉 국내 주식 매도를 한시적으로 유예하기로 한 배경이다.기금위는 특히 국민연금 기금 규모가 과거보다 크게 늘어난 점을 고려했다고 설명했다. 현행 리밸런싱 기준은 기금 규모가 약 713조원이던 2019년에 마련됐지만, 지난해 11월 말 기준 기금 규모는 약 1438조원으로 2배 이상 커졌다. 같은 기준을 적용할 경우 매매 규모도 크게 늘어 시장에 미치는 영향이 커질 수 있다는 판단이다. 또 국내 주식시장과 외환시장이 단기간에 크게 변동하는 상황에서 충분한 점검 없이 기계적인 매매를 반복하는 것은 바람직하지 않다는 점도 반영됐다.이현정 기자