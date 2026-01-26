경제 [인사] 우리금융캐피탈 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/01/26/20260126500226 URL 복사 댓글 0 김예슬 기자 수정 2026-01-26 17:14 입력 2026-01-26 17:14 ▪우리금융캐피탈◇신임 부사장△디지털/IT본부 조한래◇신임 상무△기업금융본부 양동혁 △IB투자금융본부 이상민◇신임 이사대우△여신관리본부 선용호 △리스크관리본부 김지태 △오토금융본부 임성석◇상무대우 승진△소비자보호본부 김지혁 △경영전략본부 구본탁◇전무 전보△개인금융본부 박 강김예슬 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 우리금융캐피탈에서 부사장으로 신규 임명된 사람은? 조한래 양동혁