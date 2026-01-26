메뉴
[인사] 우리금융캐피탈

김예슬 기자
입력 2026-01-26 17:14
▪우리금융캐피탈◇신임 부사장△디지털/IT본부 조한래◇신임 상무△기업금융본부 양동혁 △IB투자금융본부 이상민◇신임 이사대우△여신관리본부 선용호 △리스크관리본부 김지태 △오토금융본부 임성석◇상무대우 승진△소비자보호본부 김지혁 △경영전략본부 구본탁◇전무 전보△개인금융본부 박 강

김예슬 기자
