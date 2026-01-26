뮤엠영어, 2026년 신학기 맞아 브랜드 리프레시 단행… 신규 교재 ‘커넥트커버북’ 공개

이미지 확대

뮤엠교육이 2026년 신학기를 맞아 뮤엠영어 브랜드 리프레시를 단행하고, 신규 교재 커넥트커버북을 공개했다.이번 리프레시는 기존의 브랜드 인지도를 넘어 소비자의 신뢰를 기반으로 한 브랜드 신뢰도 확보를 목표로 하며, 가맹점과의 상생을 위해 본사 전액 투자로 진행된다.특히 일반적인 인테리어 변경 대신, 교재 디자인을 전면 개편하는 방식으로 진행된다. 뮤엠교육은 학부모가 자녀가 매일 들고 다니는 교재를 통해 브랜드를 접하는 특성을 분석해, 커넥트커버북을 통해 브랜드 메시지를 전달하고자 했다. 이는 고비용의 인테리어 변경보다 효율적이고 전략적인 접근이라는 평가를 받고 있다.커넥트커버북의 디자인 컨셉은 영어 학습 로드맵과 동물 마스코트를 통해 아이의 긴 영어 학습 여정을 시각적으로 표현하는 데 중점을 뒀으며, 각 레벨별로 상징적인 동물을 배치해 학습 단계와 성장을 나타냈다. ▷화이트(White): 북극곰, 혹독한 환경에서 살아간다는 것에 기인한 강인함과 생존력 상징, ▷핑크(Pink): 플라밍고, 강렬한 컬러와 독특한 생김새에 기인한 즐거움과 축제를 상징, ▷옐로우(Yellow): 앵무새, 말을 따라하는 특성에 기인한 모방과 반복 상징, ▷그린(Green): 개구리, 올챙이에서 개구리로 변하는 성장 과정을 갖는다는 것에 기인한 변화/성장/변신을 상징, ▷블루(Blue): 돌고래, 고도의 지능을 가진 동물이라는 것과 항해자들은 돌고래를 길을 안내하는 존재로 여긴 것에 기인하여 지능/지혜/직관과 보호/인도/길잡라는 것을 각각 상징한다. 이러한 동물 마스코트는 각 레벨의 특성을 시각적으로 표현하며, 아이들이 학습 과정에서 느끼는 감정과 성장을 자연스럽게 연결시킨다.커넥트커버북에는 커넥트버튼(QR코드)이 입되어 있어 학부모가 자녀의 학습 내용을 쉽게 확인할 수 있다. 커넥트버튼(QR코드)을 통해 학부모는 교재의 구체적인 학습 목표와 내용을 즉시 확인할 수 있으며, 이는 학원-아이-학부모 간의 소통 방식을 새롭게 디자인하는 데 기여한다.특히 이번 리프레시는 모든 비용이 본사에서 부담되며, 가맹점(튜터)의 비용 부담은 없다. 또한, 학원 내부 게시용 시스템 포스터가 신규 출시되어 학원 분위기를 쇄신할 예정이다. 이러한 지원은 2026년 2월부터 5월까지 순차적으로 적용될 예정이다.뮤엠교육의 관계자는 “이번 브랜드 리프레시는 뮤엠영어가 단순한 영어 학습 공간을 넘어, 아이의 긴 영어 학습 여정을 책임지는 믿을 만한 동반자라는 메시지를 전달하는 데 중점을 두었다”며, “앞으로도 학부모와 아이 모두에게 신뢰받는 브랜드로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.온라인뉴스팀