계란값 잡힐까… 미국산 신선란 첫 물량 국내 도착

홍윤기 기자
수정 2026-01-26 00:40
입력 2026-01-26 00:05

이미지 확대
계란값 잡힐까… 미국산 신선란 첫 물량 국내 도착

정부가 계란 가격 안정을 위해 수입하기로 한 미국산 신선란 첫 물량 112만개가 지난 23일 인천국제공항에 도착해 국내 유통을 앞두고 있다. 사진은 25일 서울 서초구 하나로마트 양재점에서 시민들이 계란을 살펴보는 모습.홍윤기 기자

정부가 계란 가격 안정을 위해 수입하기로 한 미국산 신선란 첫 물량 112만개가 지난 23일 인천국제공항에 도착해 국내 유통을 앞두고 있다. 사진은 25일 서울 서초구 하나로마트 양재점에서 시민들이 계란을 살펴보는 모습.
홍윤기 기자

2026-01-26 B2면