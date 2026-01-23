경제 [인사] 금융위원회 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/01/23/20260123500214 URL 복사 댓글 0 김예슬 기자 수정 2026-01-23 16:24 입력 2026-01-23 16:24 ▪금융위원회◇과·팀장급 전보△혁신기획재정담당관 김원태△감사담당관 박성진△금융소비자정책과장 조문희△구조개선정책과장 전은주△자산운용과장 최치연△공정시장과장 김미정△국민성장펀드총괄과장 강성호△국민지역참여지원과장 나혜영△금융정보분석원 가상자산검사과장 민인영△금융정보분석원 제도운영과장 김동현△의사운영정보팀장 조대성김예슬 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 전보 발령의 주관 기관은? 금융위원회 금융감독원