[인사] 금융위원회

김예슬 기자
김예슬 기자
수정 2026-01-23 16:24
입력 2026-01-23 16:24
▪금융위원회◇과·팀장급 전보△혁신기획재정담당관 김원태△감사담당관 박성진△금융소비자정책과장 조문희△구조개선정책과장 전은주△자산운용과장 최치연△공정시장과장 김미정△국민성장펀드총괄과장 강성호△국민지역참여지원과장 나혜영△금융정보분석원 가상자산검사과장 민인영△금융정보분석원 제도운영과장 김동현△의사운영정보팀장 조대성

김예슬 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
