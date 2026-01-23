오아이, ‘화연싱’에 조인스엠과 전략 협력…중국 K-뷰티·의료·관광 플랫폼 확장 가속

이미지 확대

중국 위챗(WeChat) 미니프로그램 기반 K-뷰티·의료·관광 플랫폼 ‘화연싱(花颜行)’을 운영하는 ㈜오아이가 ㈜조인스엠과의 전략적 협력 체결을 계기로 중국 의료관광 사업 확대에 속도를 낸다. 양사는 지난 1월 15일 협력 계약을 체결했으며, 조인스엠은 이번 협약을 통해 화연싱의 병원 파트너 운영·영업을 담당하는 공식 협력사로 참여하게 됐다. 아울러 조인스엠은 화연싱의 서비스 고도화와 운영 안정화를 위해 필요한 지원을 함께 진행했다고 밝혔다.화연싱은 중국 이용자 다수가 사용하는 위챗 미니프로그램 환경에서 K-뷰티·의료·관광 서비스를 중심으로 한 방한 경험 전반을 통합 제공하는 플랫폼이다. 이용자는 플랫폼 안에서 의료·뷰티 콘텐츠 탐색과 상담, 예약, 결제를 비롯해 호텔, 헤어·메이크업샵, 뷰티몰, 면세점, 스튜디오, 엔터테인먼트 등 다양한 관광 요소를 한 번의 흐름으로 연결해 이용할 수 있다. 화연싱은 의료 서비스를 중심에 두되, 관광·쇼핑·콘텐츠 경험까지 자연스럽게 이어지는 의료관광 특화 플랫폼을 지향한다.오아이는 화연싱을 통해 중국 의료관광 시장에서 반복적으로 제기돼온 정보 비대칭과 서비스 품질 편차 문제를 플랫폼 차원에서 줄이는 데 주력하고 있다. 병원 정보와 시술 패키지를 체계화하고, 상담·예약 과정을 표준화함으로써 중국 고객이 보다 신뢰도 높은 환경에서 의료·뷰티 서비스를 선택할 수 있도록 설계했다. 단순한 광고 노출이 아니라, 실제 이용으로 이어지는 전환 구조를 플랫폼 내부에 구축하는 것이 핵심이다.이번 협력에서 조인스엠은 화연싱의 운영 방향과 기준에 맞춰, 플랫폼에 참여하는 국내 의료기관들이 안정적으로 대응할 수 있도록 지원한다. 의료기관 응대 프로세스 정비, 상담·예약 과정의 커뮤니케이션 품질 점검, 운영 가이드 정비 등이 주요 내용이다. 오아이는 중국 고객 유입 구조 설계와 서비스 노출 기준 수립, 의료·관광 상품 구성과 운영을 총괄하고, 조인스엠은 의료기관 현장에서 플랫폼 구조가 안정적으로 작동할 수 있도록 실행 파트너 역할을 맡아 협력 체계를 강화한다는 계획이다.㈜오아이 오석환 대표는 “화연싱은 중국 의료관광 수요를 단순히 연결하는 데 그치지 않고, K-뷰티·의료·관광 전반을 하나의 경험으로 설계하는 플랫폼”이라며 “조인스엠과의 협력을 통해 국내 의료기관과 중국 관광객 모두에게 신뢰할 수 있는 운영 구조를 더 견고하게 만들겠다”고 말했다.㈜조인스엠 허성진 대표는 “조인스엠은 화연싱이 지향하는 기준과 방향성에 공감해 공식 협력사로 참여했다”며 “화연싱이 구축하는 의료관광 구조가 현장에서 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 협력사로서 필요한 부분을 지속적으로 지원해 나가겠다”고 밝혔다.오아이는 조인스엠과 함께 화연싱 플랫폼을 중심으로 의료·뷰티와 관광, 콘텐츠가 결합된 중국 의료관광 모델을 고도화하고, 선별된 파트너들과의 협력을 단계적으로 확대해 나갈 예정이다.온라인뉴스팀