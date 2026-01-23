제주감귤연합회, 만감류 제철 맞아 도심에서 레드향 시즌 알린다

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

(사)제주감귤연합회(회장 백성익)와 농협제주본부(본부장 이춘협)는 회원농협 조합장, 제주특별자치도 감귤유통과장, 제주조공법인 대표 등이 참석한 가운데 22~23일 서울 영등포 타임스퀘어에서 수도권 소비자를 대상으로 ‘제주 만감류 홍보행사’를 진행한다. 이번 행사는 제철을 맞은 제주 만감류의 맛과 신선함을 소비자에게 알리기 위해 마련됐다.제주감귤연합회는 행사장에서 SNS 구독 연계 이벤트와 소비자 설문조사를 운영하며 이벤트 참여자에게는 레드향, 제주감귤 굿즈 등을 제공한다. 현장에는 대형 감귤 벌룬이 설치돼 가족단위 방문객과 MZ세대의 눈길을 사로잡았다. 제주감귤연합회는 소비자와 직접적인 접점을 확대하고 제주 만감류에 대한 인지도와 선호 요인을 파악해 향후 유통·소비지 마케팅 방향에 반영한다는 계획이다.제주 만감류는 생산지와 소비지 간 이동 거리가 짧아 수확 이후 유통까지 걸리는 시간이 비교적 적다. 따라서 신선도 유지에 유리하고 산지에서 선별한 품질을 안정적으로 전달할 수 있다. 또한, 제주 특유의 기후 환경에서 당도와 산미의 균형이 잘 형성된 점도 강점으로 꼽힌다.백성익 제주감귤연합회 회장은 “지금은 제주 만감류가 제철을 맞아 품질이 안정적인 시기”라며 “소비자들이 제철 만감류의 가치를 자연스럽게 접할 수 있도록 소비지 중심의 홍보를 이어가겠다”고 말했다.온라인뉴스팀