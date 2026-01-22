[포토] ‘위글위글’ 가운 입어보는 이부진 위원장

1 / 7 이미지 확대 최휘영 문화체육관광부 장관과 이부진 한국방문의해위원회 위원장이 22일 서울 영등포구 더현대 서울을 방문, 코리아그랜드세일 참여매장인 위글위글에서 행사 진행 상황을 살펴보고 있다. 2026.1.22.

문화체육관광부는 최휘영 장관이 22일 영등포구 더현대 서울을 찾아 방한 관광과 소비 촉진을 위한 ‘2026 코리아그랜드세일’ 현장 진행 상황을 점검하고 외국인 관광객 증대를 위한 의견을 청취한다고 밝혔다.최 장관은 한국방문의해위원회 이부진 위원장과 함께 코리아그랜드세일 체험 행사인 ‘케이-소스 활용 한식 쿠킹클래스’에 참여한 뒤 ‘위글위글’을 방문해 제공 혜택과 홍보·판촉 내용 등 행사 진행 상황을 살핀다.코리아그랜드세일은 방한 관광 비수기에 외국인의 방한 관광과 소비를 촉진하기 위해 개최되는 한국의 대표 쇼핑관광축제로, 다음 달 22일까지 진행된다.최 장관은 “많은 외국인으로 붐비는 현장을 보니 전년도에 역대 최다 외래 관광객을 달성한 사실이 다시금 실감 난다”며 “‘코리아그랜드세일’처럼 K-컬처를 기반으로 한 참신하고 다채로운 행사에 따뜻하고 세심한 환대를 더해 더 많은 외국인 관광객이 한국을 찾도록 노력하겠다”고 말했다.온라인뉴스부