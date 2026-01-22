사상 첫 코스피 5000 돌파에 민망한 ‘이준석·송영훈·진중권’

장중 코스피 5000선 터치…46년 만의 대기록

‘5000 달성 불가능’ 과거 발언들 다시 재조명

이미지 확대 코스피 5000 시대가 열린 22일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 관계자들이 코스피 5000 돌파를 축하하고 있다. 코스피는 전 거래일(4909.93)보다 77.13포인트(1.57%) 상승한 4987.06에 개장했다. 2026.01.22. 뉴시스

코스피가 22일 마침내 ‘꿈의 지수’ 5000선을 터치했다. 1980년 코스피 산출 이후 46년 만의 대기록이다.이날 코스피는 전 거래일 대비 1.57% 상승한 4987.06에 개장한 뒤 바로 5000선을 돌파했다. 지난해 10월 27일(종가 기준) 처음으로 4000선을 넘은 뒤 두 달 반 만에 달성한 것이다. 다만 오후에 팔자 물량이 대거 쏟아지면서 종가 기준으로는 42.60포인트(0.87%) 오른 4952.53에 장을 마쳤다.외신들은 인공지능(AI) 붐에 따른 반도체 수요 증가와 정부의 거버넌스(의사결정 구조) 개선 노력이 이번 성과를 끌어냈다고 평가했다. 블룸버그 통신은 “삼성전자와 SK하이닉스, 현대차 등 대형주들이 지수 상승을 이끌었다”며 현재 시장에서 코스피의 추가 상승 여력이 충분하다는 분석이 나온다고 전했다. 한국 증시를 눌렀던 ‘코리아 디스카운트’(국내 주식의 고질적 저평가) 문제가 계속 해결되며 상승 동력이 더 발생할 공산이 크다는 것이다. 파이낸셜타임스(FT)는 정부의 자본시장 선진화 조처가 ‘오천피’ 달성에 힘이 됐다고 평했다.눈길을 끄는 대목은 코스피 5000 달성이 불가능하다고 했던 야당 인사와 논객들의 과거 발언들이 인터넷에서 재조명되고 있다는 점이다. 이들의 해명을 요구하는 목소리도 적지 않다.개혁신당 이준석 대표는 ‘코스피 5000 시대’를 맞아 좀 민망한 상황에 놓였다. 그는 2024년 총선 당시 ‘코스피 5000’을 당당히 정강·정책으로 내걸며 표심을 공략했다. 하지만 이재명 정부가 동일한 목표를 국정과제로 제시하자, 이를 양두구육(羊頭狗肉·겉과 속이 다른 행동)이라고 비난했다. 이 대표는 “코스피 5000을 외치며 반시장적 정책을 내놓는 것은 양두구육”이라고 직격했다. 송영훈 전 국민의힘 대변인도 한 방송에 나와 “기왕 지르는 거 통 크게 한 5000 정도 지르시지 그러냐”라고 비꼬았다.논객 진중권 교수도 과거 여러 토론과 소셜미디어(SNS)를 통해 코스피 5000 달성 가능성에 대해 “비과학적”, “정치적 허풍”이라며 비판했다. 진 교수는 “코스피가 1000에서 2000 가는 데 18년 걸렸고, 2000에서 3000 가는 데 12년 걸렸다. 합치면 2000 올리는 데 30년 걸렸는데 그걸 5년 안에 하겠다는 것”이라며 불가능한 목표라고 꼬집었다.더불어민주당은 코스피가 사상 처음 5000선을 돌파하자 이재명 대통령의 공약 달성을 축하하며 3차 상법 개정안 등 후속 입법에 박차를 가하겠다고 밝혔다.한병도 더불어민주당 원내대표는 이날 “코스피 출범 46년 만의 대기록”이라며 “주가조작 엄벌, 자사주 소각 의무화, 주주 친화적인 제도를 만들어 코스피 6000, 7000 시대를 국민과 함께 열어가겠다”고 했다. 정청래 민주당 대표는 페이스북에 “코스피 5000 시대의 꿈은 이뤄진다”며 “이재명 정부의 성공, 국민행복시대를 위해 함께 가자”고 적었다. 박홍근 민주당 의원도 “이 대통령은 임기 내 코스피 5000을 약속했는데 8개월도 되지 않은 지금 공약을 조기 달성했다”며 “이재명의 속도는 너무 빨라 따라잡자니 숨이 가쁘다”고 말했다.김경두 기자