HJ필름-로이스커뮤니케이션, 전략적 파트너십 체결

이미지 확대 종합홍보대행사 로이스커뮤니케이션 황재규 대표(왼쪽)와 HJ필름 대표배우 신현준이 국내외 미디어 홍보 및 전략적 마케팅 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다.

HJ필름은 종합홍보대행사 ㈜로이스커뮤니케이션(대표 황재규)과 국내외 미디어 홍보 및 전략적 마케팅 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.이날 협약식에는 황재규 로이스커뮤니케이션 대표와 HJ필름의 대표 아티스트 배우 신현준 등 양사 주요 관계자가 참석했다. 이번 협약은 HJ필름의 콘텐츠 제작 역량과 로이스커뮤니케이션의 전문적인 홍보 노하우를 결합해 소속 아티스트와 콘텐츠의 글로벌 경쟁력을 극대화하기 위해 추진됐다.특히 양사는 HJ필름이 제작에 참여한 한국-대만 합작 영화 ‘현상수배’(주연 신현준·레지나 레이)의 성공적인 개봉을 위해 본격적인 홍보에 나설 예정이다. 양국 미디어를 아우르는 전략적 홍보를 통해 ‘현상수배’의 성공적인 개봉과 글로벌 배급 판로를 확보하는 데 집중할 방침이다.배우 신현준은 “이번 협약으로 콘텐츠 제작부터 홍보·마케팅에 이르는 통합적인 시스템을 구축하게 됐다”며 “상반기 기대작인 ‘현상수배’를 시작으로 글로벌 시장에서 눈에 띄는 성과를 내는 것은 물론, 국내외 미디어와의 접점을 확대해 HJ필름의 브랜드 가치를 높여갈 것”이라고 밝혔다.황재규 로이스커뮤니케이션 대표는 “로이스의 홍보 영역을 글로벌 엔터테인먼트 시장으로 넓히는 중요한 기점이 될 것”이라며 “한국과 대만이 합작한 영화 ‘현상수배’를 포함해 다양한 프로젝트에서 긴밀히 협력해 시너지를 만들겠다”고 말했다.한편, HJ필름의 공동 파트너사인 로이스커뮤니케이션은 4년 연속 한국PR대상을 수상하며 전문성을 인정받은 종합홍보대행사다. 삼양라운드스퀘어, 메가MGC커피, 지평주조, 푸디스트, 구구스, 기원 위스키 등 소비재를 비롯해 한국음악저작권협회, 한국음악실연자연합회, 동해시 및 동해문화관광재단 등 공공기관에 이르기까지 폭넓은 분야에서 성공적인 PR사례를 이어오고 있다.정연호 기자