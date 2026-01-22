반도체가 이끈 충남 수출…594억 달러 흑자 ‘무역수지 전국 1위’

이미지 확대 반도체 제작 공정. 서울신문DB

충남이 지난해 세계 경기 둔화와 보호무역 확산 등 통상 여건 악화 속에서도 무역수지 전국 1위, 수출 전국 2위를 달성했다.도가 22일 공개한 ‘2025년 충청남도 수출입 동향 보고’에 따르면 지난 한 해 수출액은 971억 달러, 수입액은 377억 달러를 기록해 무역수지 594억 달러 흑자를 달성했다전년 대비 수출은 4.8% 증가하고 수입은 8.4% 감소했으며, 무역수지 흑자 규모는 전년보다 15.4% 확대됐다.충남 수출은 지난해 초 세계적 수요 둔화 등으로 상반기에 전년 동기 대비 2.6% 감소하며 부진한 흐름을 보였다.하지만 하반기 들어 반도체를 중심으로 주력 산업의 회복세가 본격화되면서 수출이 반등했다.11∼12월에는 전년 동월 대비 수출 증가율이 각각 20% 이상 웃돌아 연간 수출 증가세를 견인했다.수출 품목별로는 국제 반도체 경기 회복에 힘입어 메모리반도체 수출이 뚜렷한 증가세를 보여 충남 수출 회복을 이끌었다.다만 메모리반도체 단일 품목이 전체 수출의 40% 이상을 차지하는 구조는 단기적인 수출 성과에는 기여하나 IT 경기 변동에 따른 수출 변동성 확대 가능성도 함께 내포해 수출 다변화 등 정책적 대응이 필요한 것으로 분석된다.원유, 유연탄, 나프타, 액화천연가스(LNG) 등 주요 원자재 수입이 두 자릿수 감소세를 보였고 반도체 제조용 장비와 자동차 부품 등 자본재 수입도 줄었다.국가별로 보면, 베트남과 대만 등 세계 반도체 공급망 핵심 생산 거점 국가로의 수출이 크게 늘어 메모리반도체와 정보기술(IT) 중간재 중심의 수출 구조가 더욱 강화됐다.중국과 홍콩의 경우 현지 수요 둔화의 영향으로 수출이 감소했다.도 관계자는 “지난해 성과는 세계 경기 불확실성 속에서도 충남 주력 산업과 중소기업의 수출 경쟁력이 입증된 결과”라며 “성장 잠재력이 높은 기업을 적극 발굴하고 맞춤형 지원을 강화해 안정적인 수출 성장과 무역수지 흑자 기조를 이어갈 것”이라고 말했다.천안 이종익 기자