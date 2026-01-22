코스피, 사상 첫 ‘꿈의 오천피’ 달성…장중 돌파

이미지 확대 장중 5000 돌파한 코스피 22일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 지수가 장중 5000p를 넘으며 개장하고 있다. 2026.1.22 뉴스1

코스피가 22일 상승 출발해 사상 처음 5000선을 돌파했다.이날 오전 9시 1분 현재 코스피는 전장보다 92.21포인트(1.88%) 오른 5002.14다. 지수는 전장보다 77.13포인트(1.57%) 오른 4987.06으로 출발해 상승폭을 키우고 있다.이로써 한국 증시는 그간 ‘꿈의 지수’로 불렸던 ‘오천피’(코스피 5000) 시대를 열게 됐다. 같은 시각 코스닥지수도 전장보다 13.21포인트(1.39%) 오른 964.50이다.코스피 5000시대를 연 주역인 삼성전자와 SK하이닉스 또한 장 초반 4%대 급등세를 나타내고 있다.실제 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스는 지난해에만 각각 125.38%, 274.35% 급등했으며 올해에도 전날까지 24.69%, 13.67% 뛰었다. 두 회사의 시가총액만 전일 기준 1424조원에 이른다. 코스피 시총 비중의 40%에 육박하고 있다.하승연 기자