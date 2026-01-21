“한두 달 내 환율 1400원 전후로”… 李 발언에 원화 강세 전환

경제

한파가 몰아친 21일 서울 서대문구 인왕시장 내 한 채소가게 주인이 이재명 대통령의 신년 기자회견을 TV로 시청하고 있다.

2026-01-22

“한두 달 정도 지나면 (원달러 환율이) 1400원 전후로 떨어질 것이라 예측하고 있다”는 이재명 대통령의 발언에 21일 장중 1480원대를 돌파한 원달러 환율이 1460원대 후반까지 떨어졌다. 대통령이 외환당국의 환율 하락 전망과 시장 안정 의지를 직접 밝히며 ‘구두 개입 효과’를 낸 건 이례적이다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 “지속적으로 가능한 수단을 발굴하고 환율이 안정되도록 노력하겠다”며 이렇게 말했다. 다만 “일부에서는 (고환율을) ‘뉴노멀’이라고도 한다. 대한민국만의 독특한 현상은 아니어서 대한민국만의 정책으로 쉽게 원상으로 되돌리긴 어려운 상황”이라는 전제를 달았다. 이 대통령은 “원화 환율은 엔화 환율에 연동돼 평가 절하가 덜 된 편이다. 일본 기준에 맞추면 아마 1600원 정도 돼야 하는데, 엔화의 달러 연동에 비하면 좀 견디고 있는 편”이라고 말했다.이 대통령의 환율 발언에 이날 1481.3원까지 오른 원달러 환율은 대통령 발언 직후 1468.7원까지 급락했다. 이후 다시 반등했고, 오후 3시 30분 전 거래일보다 6.8원 내린 1471.3원에 거래를 마쳤다.이 대통령은 양도세·보유세 등 부동산 세제 개편을 두고서는 “마지막 수단”이라며 선을 그었다. 이 대통령은 “세금은 국가재정 확보를 위해 국민에 부담을 지우는 것인데, 다른 정책 목표를 위해 전용하면 부작용이 발생한다”고 말했다.다만 부동산 수요 억제 기조는 이어갈 방침이다. 이 대통령은 “집은 필수 공공재에 가까운데 투기적 수단으로 만드는 게 바람직하지 않다”면서 “그러면 규제해야 한다. 토지거래허가제라든지 여러 방법이 시행되고 있고, 앞으로 필요하면 얼마든지 추가할 수 있다”고 했다.이 대통령은 공급 대책에 대해 “추상적 수치보다는 구체적이고 현실적인 수치를 제시하려 한다. 계획 수준이 아니라 인허가, 착공을 기준으로 할 것”이라고 밝혔다. 수만호 공급 계획만 밝히고 정작 실행에 옮겨지지 않았던 전례를 반복하지 않겠단 것이다.이 대통령이 ‘구체적이고 현실적인 수치’를 언급하자 부동산 시장의 시선은 용산국제업무지구와 노원구 태릉골프장 부지로 쏠렸다.서울시가 주택 공급량을 약 6000가구로 잡았던 용산업무지구는 정부의 도심 공급 확대 필요성 주장에 최근 8000가구 선으로 확대됐다. 하지만 정부는 선호 지역에 충분한 물량을 공급하려면 최소 1만~2만 가구 수준이 돼야 한다고 보고 있다. 김용범 대통령실 정책실장도 최근 언론 인터뷰에서 “서울시와 의견에 접근해가고 있다”고 언급했다.문재인 정부 시절인 2020년 8월에 추진됐던 노원구 태릉골프장 개발 가능성도 재부상했다. 태릉골프장은 당시 1만 가구를 목표로 했을 만큼 물량이 많지만 극심한 교통 혼잡과 환경 훼손 등의 우려로 주민 반발에 거셌던 곳이다.세종 조중헌·서울 허백윤 기자