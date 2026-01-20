노무 제공하면 ‘노동자’… 체불·해고 분쟁 때 사업주가 입증 책임

정부, 노동절까지 ‘패키지 입법’

정부가 ‘노동자성’(근로기준법상 노동자 요건)을 입증할 책임을 노동자가 아닌 사용자(사업주)에게 넘기는 ‘노동자 추정제’를 도입한다. 노동 사각지대에 있는 일하는 모든 사람의 노동 기본권을 보장하는 ‘일하는 사람의 권리에 관한 기본법’ 제정도 추진한다.고용노동부는 이런 내용이 담긴 ‘권리 밖 노동 보호를 위한 패키지 입법’을 노동절인 5월 1일을 목표로 추진한다고 20일 밝혔다. 김영훈 고용노동부 장관이 ‘이재명 정부 1호 노동법안’이라고 강조해 온 법이다.노동자 추정제는 민사상 분쟁이 발생했을 때 다른 사람의 사업을 위해 일을 한 사람을 일단 노동자로 추정하는 제도다. 노동자가 아니라는 입증은 고용주가 해야 한다.예컨대 특수고용·플랫폼 종사자가 최저임금이나 퇴직금 분쟁에 나설 때 해당 고용주를 위해 일을 했다는 사실만 증명하면 노동자 요건을 인정받는다. 노사 간 진정 사건이 발생했을 때 사업주는 노동자성 증명에 필요한 자료를 의무적으로 제출해야 한다. 이를 거부하면 500만원 이하 과태료가 부과된다. 이렇게 되면 특수고용·플랫폼 종사자, 택배기사, 프리랜서 등이 최저임금·4대 보험·퇴직금·주휴수당 등을 적용받기가 한결 수월해진다.같은 맥락에서 일하는 사람의 권리 기본법 입법도 본격화한다. 기본법은 계약 형식과 관계없이 다른 사람을 위해 노무를 제공하고 보수를 받으면 일단 ‘일하는 사람’으로 규정한다. 자영업자가 아닌 모든 사람이 포함되며, 특히 노동자 추정제를 통해 노동자 요건을 갖추지 못한 사람까지 포괄한다. 사업주는 균등 처우, 성희롱·괴롭힘 금지, 안전·건강, 사회보험·모성 보험 등 사회보장적 권리를 보장해야 한다.사용자 측은 정부의 노동자 추정제와 일하는 사람 기본법에 추진에 반발하고 있다. 중소기업중앙회는 “노무 제공자를 모두 노동자로 추정하는 건 형법상 무죄 추정의 원칙에 반한다”면서 “노동자가 아니라는 점을 매번 입증해야 하는 부담 때문에 업주가 고용을 기피하게 될 것”이라고 우려했다.특히 배달 플랫폼 업계의 반발이 거세다. 한 플랫폼 업계 관계자는 “한 명의 노동자가 배달의 민족, 쿠팡이츠 등 여러 플랫폼을 통해 일하는 업계 특성상 사용자를 특정하기가 모호하다”고 지적했다. 플랫폼 사업자의 노동자성 입증 책임에 따른 비용 부담이 결국 자영업자나 소비자에게 전가될 수 있다는 우려도 나온다. 한 플랫폼 업계 관계자는 “라이더 고용에 대한 부담은 결국 배달비 인상으로 이어질 것”이라고 말했다.세종 김우진 기자