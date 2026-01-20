메가스터디교육 초등 홈스쿨링 엘리하이, 새 학년 자기주도 공부 습관 완성하는 ‘일일 학습’ 제공

이미지 확대

겨울방학은 이전 학년의 부족한 점을 보완하고 새 학년 진도를 준비해야 하는 중요한 시기다. 하지만 학습 긴장감이 느슨해지기 쉬운 방학 기간에 자녀의 학습 현황을 부모가 매일 점검하고 체계적으로 관리하기란 현실적인 어려움이 따른다.이에 메가스터디교육의 초등 인강 1위(2025 한국소비자평가 1위, 초등온라인교육 부문) 엘리하이가 학교 진도에 최적화된 ‘일일 학습’ 시스템을 통해 초등학생들이 스스로 공부하는 습관을 형성할 수 있도록 지원한다.■ 우리 학교 교과서 맞춤 시간표로 매일 꾸준한 학습 유도엘리하이의 일일 학습은 자신이 다니는 학교의 교과서 출판사를 설정하면, 해당 교과 내용에 맞춰 매일 공부해야 할 분량이 시간표 형태로 제공되는 서비스다. 과목별로 검증된 여러 명의 전문 선생님 중 자신과 가장 잘 맞는 스타일을 선택해 수강할 수 있어 학습 효율을 극대화할 수 있다.또한 초등 전문 담임선생님의 1:1 밀착 케어가 더해져 학습의 완성도를 높인다. 담임선생님은 개별 학생의 학습 수준에 맞춰 지난 과정의 복습이나 심화·최상위 과정까지 포함된 맞춤형 스케줄을 설계는 물론 취약한 과목에 대한 강의 추천까지 해줘서, 체계적인 자기주도학습 환경 조성을 돕는다.■ ‘단원별 성취도 평가’ 통해 학습 결과 확인 및 취약점 보완학습한 내용을 완벽하게 이해했는지 점검할 수 있는 ‘단원별 성취도 평가’도 눈길을 끈다. 초등 1~6학년 주요 과목(국어·수학·사회·과학)을 대상으로 하는 이 평가는 각 단원 학습 직후 배운 내용을 즉시 점검할 수 있도록 구성되어 있다.총 20문항 내외의 평가를 마치고 나면 점수와 평균, 백분위 등 상세한 성적 분석 결과가 제공된다. 이를 통해 학생은 자신의 취약한 개념을 명확히 파악할 수 있으며, 함께 제공되는 해설 강의를 활용해 부족한 부분을 즉시 보완함으로써 다음 단계의 학습을 더욱 탄탄하게 준비할 수 있다.엘리하이 관계자는 “초등 시기에는 매일 정해진 분량을 공부하는 습관과 함께 부족한 부분을 제때 확인하고 넘어가는 과정이 기초 실력 향상의 핵심”이라며 “일일학습과 단원별 성취도 평가를 병행한다면 새 학기 성적 향상은 물론 탄탄한 공부 습관까지 동시에 잡을 수 있을 것”이라고 전했다.한편, 엘리하이의 모든 콘텐츠는 10일 무료 체험 서비스를 통해 이용해볼 수 있다. 무료 체험 신청 및 자세한 사항은 공식 홈페이지를 통해 확인 가능하다.온라인뉴스팀