일양약품, 눈영양제 ‘누네탑에프 연질캡슐’ 출시

이미지 확대 일양약품 ‘누네탑에프 연질캡슐’

일양약품이 건조하고 피곤한 눈을 위한 복합 눈 영양제 ‘누네탑에프 연질캡슐’을 출시했다고 20일 밝혔다.이번 신제품은 비타민 A와 오메가3 지방산(EPA·DHA)이 풍부한 ‘간유(Codliver Oil)’를 주성분으로 한다. 이를 통해 야맹증과 안구건조증, 눈의 피로 등을 완화하는 데 효과적이다.특히 ‘누네탑에프’는 눈 건강뿐 아니라 전신 관리까지 고려해 설계됐다. 연골 보호와 탄성 유지에 도움을 주는 ‘콘드로이틴설페이트나트륨’을 함유해 신경통, 근육통, 관절통 증상 완화와 구각염·구순염 개선을 돕는다.여기에 에너지 대사를 돕는 비타민 B1(티아민)과 B2(리보플라빈)를 더해 일상 속 피로회복까지 챙길 수 있도록 복합 설계한 것이 특징이다.일양약품 관계자는 “디지털 기기 사용으로 눈이 피로한 현대인은 물론 근육통과 관절통을 동시에 관리하고 싶은 분들에게 추천한다”며 “누네탑에프 하나로 눈 건강과 몸의 활력을 함께 유지하길 바란다”고 전했다.주현진 기자