탑솔라, 현대건설과 국내 최대 1.5GW 재생에너지 공급 협약

19일 탑솔라 광주 본사서 체결…단일 기업 간 거래 중 ‘역대 최대’ 규모

20년간 1.5GW 태양광 전력 공급…국내기업 RE100 및 탄소중립 견인

개발·시공·운영 아우르는 ‘국내 태양광 1위 업체’ 역량 다시 한번 입증

이미지 확대 오형석 탑솔라그룹 회장(왼쪽)과 백상현 현대건설 인프라투자개발실장이 19일 광주 북구 탑솔라 본사에서 ‘재생에너지 전력공급계약(PPA) 체결을 위한 협약’을 체결한 뒤 기념촬영하고 있다. 탑솔라그룹 제공

국내 재생에너지 발전설비 1위 기업인 탑솔라(주)(회장 오형석)가 현대건설과 손잡고 국내 최대 규모 재생에너지 공급 체계 구축에 나선다.탑솔라는 광주시 북구에 위치한 탑솔라 본사에서 현대건설과 ‘재생에너지 전력공급계약(PPA) 체결을 위한 협약’을 체결했다고 19일 밝혔다.이날 체결식에는 오형석 탑솔라그룹 회장과 백상현 현대건설 인프라투자개발실장 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.이번 협약은 ‘전기사업법’ 및 ‘재생에너지 전기의 직접전력거래 등에 관한 고시’에 의거, 직접전력거래계약 이행을 구체화하기 위해 마련됐다.양사가 합의한 전력 공급 규모는 총 1.5GW다. 이는 국내 단일 기업 간 이루어진 직접 전력 거래 중 사상 최대 규모다. 다만 세부 공급량은 향후 대상 사업의 추진 경과에 따라 일부 변동될 수 있다는 단서를 달았다.공급 가격은 1kWh당 185원의 고정 단가(전력량 요금)를 적용하기로 합의했다. 협약된 물량을 넘어서는 초과 발전량이 발생할 경우에는 계통한계가격(SMP)에 신재생에너지 공급인증서(1REC) 가격을 합산한 기준가격을 적용해 정산하게 된다.계약 기간은 개별 대상 사업별로 최소 20년 이상 장기 공급을 유지하는 조건이며, 공급 대상은 탑솔라가 직접 추진하거나 주선하는 재생에너지 발전 사업 전반을 포괄한다.이번 계약은 지난 2025년 6월 체결한 업무협약(MOU)의 실질적인 이행안을 확정했다는 점에서 업계의 주목을 받고 있다.탑솔라는 이번 협약을 통해 국내 최고 수준의 재생에너지 개발·시공·운영 관리(O＆M) 역량을 입증했다. 탑솔라가 공급하는 1.5GW는 대형 원전 1기 발전용량에 맞먹는 규모로, 현대건설을 통해 RE100 달성을 추진하는 국내 주요 기업들에게 안정적으로 전달될 예정이다.특히 탑솔라는‘개발-금융-EPC-O＆M’으로 이어지는 독보적인 재생에너지 밸류체인을 기반으로, 정부 에너지 전환 정책에 발맞춰 신재생에너지 발전원을 다변화하고 민간 주도의 자발적 PPA 생태계 확립에 앞장설 계획이다.오형석 탑솔라그룹 회장은 “국내 건설업계 리더인 현대건설과 함께 대규모 재생에너지 공급 체계를 구축하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “탑솔라의 우수한 태양광 발전 포트폴리오를 바탕으로 국내 기업들의 RE100 이행을 적극 지원하고, 국가적 탄소중립 실현을 위한 핵심 파트너로서 역할을 다하겠다”고 밝혔다.광주 홍행기 기자