[서울데이터랩]피에이치에이 30% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

19일 오전 9시 15분 피에이치에이(043370)가 등락률 +30.00%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 피에이치에이는 개장 직후 5분간 2만 5225주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 3600원 오른 1만 5600원이다.한편 피에이치에이의 PER은 6.68로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 8.14%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 해성옵틱스(076610)는 현재가 898원으로 주가가 +29.96% 폭등하고 있다. 상승률 3위 인콘(083640)은 현재 322원으로 +29.84% 상승하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 뉴로메카(348340)는 +22.53% 상승하며 8만 8100원에 거래되고 있다. 상승률 5위 러셀(217500)은 +20.09%의 상승세를 타고 3915원에 거래되고 있다.6위 프롬바이오(377220)는 현재가 1831원으로 +18.59% 상승 중이다. 7위 캠시스(050110)는 현재가 607원으로 +17.41% 상승 중이다. 8위 우리기술(032820)은 현재가 5470원으로 +15.77% 상승 중이다. 9위 옵티코어(380540)는 현재가 3870원으로 +15.35% 상승 중이다. 10위 파멥신(208340)은 현재가 250원으로 +14.68% 상승 중이다.이밖에도 에스제이그룹(306040) ▲13.60%, 티로보틱스(117730) ▲12.44%, 유진로봇(056080) ▲11.94%, 휴림로봇(090710) ▲11.09% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자