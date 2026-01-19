[서울데이터랩]‘참엔지니어링’ 29.92% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

19일 오전 9시 10분 참엔지니어링(009310)가 등락률 +29.92%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 참엔지니어링은 개장 직후 5분간 24만 8584주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 304원 오른 1320원이다.한편 참엔지니어링의 PER은 -1.07로 저평가되어 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -36.15%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.이어 상승률 2위 서원(021050)은 현재가 1306원으로 주가가 17.76% 급등하고 있다. 상승률 3위 DYP(092780)는 현재 9080원으로 15.08% 급등하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상승률 4위 두산로보틱스(454910)는 12.28% 상승하며 10만 1500원에 거래되고 있다. 상승률 5위 알루코(001780)는 9.52%의 상승세를 타고 2300원에 거래되고 있다.6위 에스엠벡셀(010580)은 현재가 2725원으로 9.00% 상승 중이다. 7위 PKC(001340)는 현재가 5700원으로 8.16% 상승 중이다. 8위 현대약품(004310)은 현재가 1만 4220원으로 7.81% 상승 중이다. 9위 HD현대건설기계(267270)는 현재가 12만 8900원으로 7.69% 상승 중이다. 10위 수산인더스트리(126720)는 현재가 2만 6250원으로 7.36% 상승 중이다.이밖에도 현대차(005380) ▲6.54%, 보락(002760) ▲6.08%, 이수스페셜티케미컬(457190) ▲5.98%, 포스코인터내셔널(047050) ▲5.76% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자