[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

오늘(1월 19일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 12.46%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 147,600원으로 전 거래일 대비 0.87% 하락하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,329,839주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 0.66%의 하락세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 0.52% 하락하며 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 현대차(005380)는 개장 초반부터 4.72%의 등락률로 상승 중이다. 검색비율 5위 한화오션(042660)은 0.54% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 휴림로봇(090710)은 등락률 0.00%로 보합세를 보이고 있다. 7위 알테오젠(196170)은 3.57%의 등락률로 주가가 하락 중이다. 8위 뉴로메카(348340)는 0.00%의 보합세를 보이고 있다. 9위 한화시스템(272210)은 0.88% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 NAVER(035420)는 하락률 1.43%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 LG씨엔에스(064400) ▲4.26%, 현대무벡스(319400) ▲3.28%, 모베이스전자(012860) ▲1.58%, 삼성중공업(010140) ▲1.34%, 한미반도체(042700) ▲1.06%, POSCO홀딩스(005490) ▲0.60%, 포스코DX(022100) ▼2.26%, HLB(028300) ▼3.23%, 알테오젠 ▼3.57%, 에코프로(086520) ▼1.51% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자