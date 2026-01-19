호텔 포인트 ‘비공식 개인 거래’ 성행… 사기 피해 우려

금전적 손실에 회원 자격 제한

호텔 포인트의 비공식 개인 간 거래가 확산되며 사기 피해와 계정 제재 등 복합적인 위험 요인이 다시 부각되고 있다. 공식 유통 경로를 벗어난 거래가 늘어날수록 소비자 보호는 취약해지고, 금전적 손실과 회원 자격 제한이라는 이중 부담이 동시에 커지고 있다는 지적이다.18일 호텔업계에 따르면, 최근 주요 글로벌 호텔 체인들은 포인트 적립·사용 정책을 재정비하며 개인 간 거래에 대한 관리와 감시를 강화하고 있다. 약관상 허용되지 않은 방식의 포인트 이전이나 현금 거래가 적발될 경우, 포인트 회수는 물론 계정 이용 제한이나 회원 자격 박탈로 이어질 수 있다. 호텔 포인트는 객실 숙박과 업그레이드, 부대시설 이용 등에 활용되는 핵심 혜택이다. 그러나 숙박비 상승과 환율 변동으로 포인트의 체감 가치가 높아지면서 이를 현금화하려는 개인 간 거래가 빠르게 늘고 있다. 시세 대비 저렴한 가격을 앞세운 거래가 확산되며 진입 장벽도 낮아졌다.문제는 이 같은 거래가 대부분 호텔 약관을 벗어난 영역에서 이뤄진다는 점이다. 포인트 전매나 제3자 양도는 상당수 호텔 체인에서 제한하고 있어, 분쟁이나 사기 피해가 발생해도 공식적인 중재를 기대하기 어렵다. 피해가 개인에게 전가되는 구조다.호텔업계 관계자는 “포인트 거래는 시스템 차원의 관리가 강한 영역”이라며 “비공식 거래는 단기적 이익보다 계정 제재라는 더 큰 리스크를 동반한다”고 말했다. 최근 호텔 체인들은 비정상적인 포인트 이동과 사용 패턴을 감지하는 모니터링 시스템을 고도화하고 있다. 공식 채널은 가격 부담이 있지만 안전성이 확보되는 반면, 개인 거래는 저렴한 대신 사기와 제재 위험을 함께 감수해야 한다. 업계는 장기적으로 공식 경로 이용이 가장 안전하다고 조언한다.EBN 전제형 기자