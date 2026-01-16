구윤철 “3500억弗 대미 투자, 상반기 집행 어려워…원화 절화 쏠림현상 용납 안해”

“외환시장 고려하면 대규모 투자 어려워”
고환율 기조 이어지는 상황 언급
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 16일 “한국의 3500억달러 대미 투자는 올해 상반기 중 본격 집행되기 어렵다”고 밝혔다. 원화 가치 하락세를 부추길 수 있는 달러 유출을 최대한 억제하겠다는 메시지를 낸 것이라는 해석이 나온다.
구 부총리는 이날 공개된 로이터통신과의 인터뷰에서 ‘대미 투자가 상반기에 시작될 수 있느냐’는 질문에 “그럴 것 같지 않다”고 답변했다.
구 부총리는 “(미국과 협의로) 원자력 발전소가 사업 대상이 된다 하더라도, 부지 선정·설계·건설 등 여러 절차를 거쳐야 한다”며 “초기 자금 유출 규모는 합의된 연간 한도인 200억달러보다 훨씬 적을 수 있다”고 말했다.
이어 “현재 외환시장 상황을 고려하면 적어도 올해 안에는 대규모 투자가 이뤄지기 어렵다”고 덧붙였다. 고환율 기조가 연일 이어지는 상황을 겨냥한 것이다. 최근의 원화 흐름은 미국 역시 원하지 않는다고도 언급했다고 로이터는 전했다.
구 부총리는 “외환시장의 절하 압력이 다소 큰 것은 사실”이라며 “시장 쏠림현상이 원화를 끌어내릴 수 있기 때문에 최근 발표한 시장 안정화 조치들을 신속하게 이행할 것”이라고 강조했다. 로이터는 “구 부총리가 외환시장 투기세력에 당국 의지를 시험하지 말라고 경고했다”고 보도했다.
세종 조중헌 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
한국의 3500억달러 대미 투자가 올해 상반기 중 본격 집행 가능한가?