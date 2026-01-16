[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한화갤러리아 거래대금 2,923억원 돌파

이미지 확대

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.16일 한국거래소에 따르면, 한화갤러리아(452260)가 1억 2,487만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 2,310원이며, 시가총액은 4,478억원이다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 6.53%로, 시장에서 상당한 관심을 받고 있다. 또한, PER이 -12.83, ROE는 -2.31로 재무 지표는 부진한 모습을 보인다. 현대약품(004310)은 1,983만주가 넘는 거래량을 기록하며 거래량 2위에 올랐다. 주가는 13,450원이며 시가총액은 4,304억원이다. 거래대금은 시가총액의 5.87%에 달해 투자자들의 활발한 매매가 이루어지고 있다. PER은 560.42로 매우 높고, ROE는 0.70이다.삼성전자(005930)는 18,279,640주의 거래량으로 3위를 기록하고 있으며, 현재가는 148,900원이다. 두산에너빌리티(034020)는 12,259,857주가 거래되어 4위에 위치했으며, 대한항공(003490)은 12,056,775주의 거래량으로 5위에 올라있다. 웰바이오텍(010600)은 11,044,947주로 6위, 플레이그램(009810)은 10,691,996주로 7위를 차지했다. 포스코DX(022100)는 9,147,006주로 8위, 국보(001140)는 9,003,846주로 9위, 한온시스템(018880)은 5,060,217주로 10위에 위치한다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 삼성중공업(010140) ▼1.33%, 화신(010690) ▲18.02%, 서연이화(200880) ▲21.72%, 미래에셋증권(006800) ▲0.65%, 계양전기(012200) ▼0.17%, 한화갤러리아우(45226K) ▲21.96%, LG전자(066570) ▲5.43%, SK증권(001510) ▲1.65%, LG씨엔에스(064400) ▲3.52%, LG디스플레이(034220) ▲3.19% 등의 성적을 기록했다.특히 현대약품은 27.37%의 폭등세를 보이며 시장의 주목을 받고 있다. 이에 비해 국보는 거래량이 많았음에도 불구하고 97.01%의 폭락을 기록하고 있어 투자자들의 주의가 요구된다. 웰바이오텍 역시 29.17%의 급락세를 보이며 하락 종목 중 주목할 만한 움직임을 보이고 있다. 반면 포스코DX는 8.67%의 상승세와 함께 거래대금이 시가총액 대비 6%를 넘는 등 활발한 거래가 이루어지고 있다.전체적인 시장은 상승과 하락이 혼재된 가운데, 일부 종목들이 눈에 띄는 상승률이나 하락률을 기록하며 시장의 관심을 받고 있다. 투자자들은 이러한 종목들의 실시간 움직임을 주시하며 향후 투자 전략을 수립할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자