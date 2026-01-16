[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 TS트릴리온 거래대금 무려 256억 돌파

이미지 확대

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보인다.16일 한국거래소에 따르면, TS트릴리온(317240)이 4396만 9955주가 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 597원으로, 거래대금은 256억 7200만원에 달하며 시가총액의 약 30.44%를 차지한다. PER는 -12.44, ROE는 -19.64로 나타난다. 휴림로봇(090710)은 3923만 426주가 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 현재가는 1만 3160원이다. 거래대금은 5077억 2700만원으로 시가총액의 약 32.29%를 차지하고 있다. PER는 487.41, ROE는 -5.59로 나타난다.우리기술(032820)은 2724만 720주가 거래되어 거래량 3위에 올랐다. 현재가는 4780원이며, 등락률은 18.46%로 기록된다. 모베이스전자(012860)는 2525만 5826주가 거래되었고, 주가는 5680원으로 29.98% 상승했다. 모베이스(101330)는 2209만 3247주의 거래량과 함께 11.76% 상승하여 8360원에 거래되고 있다. 캠시스(050110)는 1620만 3770주가 거래되며 상한가에 도달했다. 러셀(217500)은 1418만 9120주가 거래되며 5.86% 상승하고 있으며, JW신약(067290)은 1190만 4376주가 거래되어 8.97% 오른다. 재영솔루텍(049630)은 1172만 2504주가 거래되며 9.12% 상승, 로보로보(215100)는 1148만 3745주가 거래되며 9.69% 상승하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 프롬바이오(377220) ▲29.97%, 파멥신(208340) ▼92.69%, 옵티코어(380540) ▲20.65%, 유진로봇(056080) ▲21.63%, 셀루메드(049180) ▲13.90%, 엔비알모션(0004V0) ▲5.86%, 화신정공(126640) ▲3.64%, 성우하이텍(015750) ▲8.47%, 비츠로시스(054220) ▲6.85%, 빛과전자(069540) ▼2.42% 등의 성적을 기록했다.특히 모베이스전자는 거래대금이 시가총액의 약 32.69%에 달하며, 29.98%의 주가 상승을 기록해 주목받고 있다. 유진로봇 역시 시가총액 대비 거래대금 비율이 22.99%에 달하며, 21.63% 상승하였다. 반면, 파멥신은 시가총액 대비 거래대금 비율이 0.84%에 불과하며, 92.69%의 급락을 보였다. 빛과전자는 2.42% 하락했으며, 거래대금도 시가총액의 1.09%에 머물렀다.오늘 코스닥 시장은 거래량 상위 종목들의 활발한 거래와 함께 급등락을 보이며 투자자들의 이목을 끌고 있다. 특히 TS트릴리온과 휴림로봇은 거래대금이 시가총액의 상당 부분을 차지하며, 투자 심리가 크게 움직이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자