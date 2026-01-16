[서울데이터랩]‘한화갤러리아’ 25.18% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

16일 오전 9시 10분 한화갤러리아(452260)가 등락률 +25.18%로 폭등하며 상승률 1위를 차지했다. 한화갤러리아는 개장 직후 18,904,544주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 530원 오른 2,635원이다.한편 한화갤러리아의 PER은 -14.64로 시장에서 고평가된 상태이며, ROE는 -2.31%로 수익성이 다소 낮은 것으로 판단된다.이어 상승률 2위 DYP(092780)는 현재가 7,510원으로 주가가 23.72% 폭등하고 있다. 상승률 3위 한화갤러리아우(45226K)는 현재 9,950원으로 23.45% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 아센디오(012170)는 19.55% 급등하며 2,165원에 거래되고 있다. 상승률 5위 현대약품(004310)은 19.13%의 상승세를 타고 12,580원에 거래되고 있다.6위 서연이화(200880)는 현재가 16,120원으로 14.41% 상승 중이다. 7위 인바이오젠(101140)은 현재가 13,550원으로 11.07% 상승 중이다. 8위 효성티앤씨(298020)는 현재가 294,000원으로 10.73% 상승 중이다. 9위 씨티알모빌리티(308170)는 현재가 8,940원으로 8.10% 상승 중이다. 10위 신세계 I＆C(035510)는 현재가 16,930원으로 7.97% 상승 중이다.이밖에도 한전기술(052690) ▲6.79%, 서연(007860) ▲6.59%, 영풍(000670) ▲6.07%, LG디스플레이(034220) ▲5.64% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자