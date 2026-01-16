[서울데이터랩]‘애드바이오텍’ +29.95% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대

16일 오전 9시 15분 애드바이오텍(179530)이 등락률 +29.95%로 상승률 1위를 차지했다. 애드바이오텍은 개장 직후 534,678주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 560원 오른 2,430원이다.한편 애드바이오텍의 PER은 -2.36으로, 이는 기업의 수익성이 부정적일 가능성을 시사하며, ROE는 -87.25%로 수익성을 낮게 평가받고 있다.이어 상승률 2위 엔비티(236810)는 현재가 2,560원으로 주가가 +29.95%로 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 이스트에이드(239340)는 현재 2,180원으로 +29.76%의 폭등세를 보이고 있다. 상승률 4위 모베이스전자(012860)는 +17.39% 상승하며 5,130원에 거래되고 있다. 상승률 5위 유진로봇(056080)은 +14.65%의 급등세를 타고 24,650원에 거래되고 있다.6위 휴림로봇(090710)은 현재가 12,670원으로 +13.43% 상승 중이다. 7위 삼현(437730)은 현재가 73,000원으로 +12.83% 상승 중이다. 8위 클로봇(466100)은 현재가 70,600원으로 +12.78% 상승 중이다. 9위 TS트릴리온(317240)은 현재가 531원으로 +10.63% 상승 중이다. 10위 그린광학(0015G0)은 현재가 28,750원으로 +9.94% 상승 중이다.이밖에도 한국가구(004590) ▲9.89%, 셀루메드(049180) ▲9.45%, LS티라유텍(322180) ▲9.03%, 이스트소프트(047560) ▲8.71% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자