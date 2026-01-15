[서울데이터랩]이오테크닉스 하락세 속 레인보우로보틱스 급등세 주목

이미지 확대

코스닥 주요 종목들이 엇갈린 흐름을 보이고 있다.15일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 465,500원으로 전 거래일 대비 0.32% 하락하고 있다. 시가총액은 24조 9069억원이며, 외국인비율은 13.88%다. 거래량은 167,697주로 활발한 거래를 보이고 있으며, PER은 198.25배, ROE는 29.52%로 수익성 지표는 견조하다. 에코프로비엠(247540)은 148,600원으로 전 거래일 대비 0.87% 하락하며, 시가총액은 14조 5333억원이다. 외국인비율은 12.35%이며, 거래량은 194,697주다. PER은 4643.75배로 높은 수치를 기록하고 있지만, ROE는 -6.26%로 마이너스이다.에코프로(086520)는 0.42% 하락한 93,800원, 에이비엘바이오(298380)는 0.16% 상승한 192,500원, 레인보우로보틱스(277810)는 11.76% 급등한 513,000원, HLB(028300)는 보합세를 유지 중이다. 삼천당제약(000250)은 4.97% 상승한 264,000원, 코오롱티슈진(950160)은 1.53% 상승한 72,800원, 리가켐바이오(141080)는 0.18% 하락한 162,500원, 펩트론(087010)은 0.22% 하락한 228,500원으로 거래되고 있다.한편, 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) 보합, 파마리서치(214450) ▼2.95%, 디앤디파마텍(347850) ▼1.20%, 로보티즈(108490) ▲6.40%, 케어젠(214370) ▼3.41%, 클래시스(214150) 보합, 원익IPS(240810) ▼1.79%, 이오테크닉스(039030) ▼5.10%, 보로노이(310210) ▼2.64%, 에임드바이오(0009K0) ▼1.26% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이며, 일부 종목은 큰 폭의 상승세를 나타내고 있다. 레인보우로보틱스가 두드러진 상승세를 보이는 가운데, 이오테크닉스가 가장 큰 하락세를 기록하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자