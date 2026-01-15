[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

오늘(1월 15일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 10.09%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 138,900원으로 전 거래일 대비 1% 하락하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,034,852주를 기록했다.이어 한화시스템(272210)이 검색비율 2위를 기록하며 5.67%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 1.48% 하락하며 출발했다. 검색비율 4위 현대차(005380)는 개장 초반부터 1.22%의 하락률로 하락세를 보이고 있다. 검색비율 5위 한화오션(042660)은 2.68% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다.6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 -0.56%로 횡보 중이다. 7위 POSCO홀딩스(005490)는 1.45%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 유진로봇(056080)은 12.25%의 급등세를 보이고 있다. 9위 한화(000880)는 0.70% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 한미반도체(042700)는 하락률 1.01%로 보합권에 머물고 있다.이 밖에도 유진로봇 ▲12.25%, 포스코DX(022100) ▲6.89%, 한화에어로스페이스(012450) ▲3.23%, 한화시스템 ▲5.67%, POSCO홀딩스 ▲1.45%, 삼성SDI(006400) ▲0.53%, 한화 ▲0.70%, 노타(486990) ▲1.04%, 에코프로(086520) ▲0.21%, 에이비엘바이오(298380) ▲0.78% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자