美 재무장관 “원화 약세, 한국 경제 펀더멘털과 맞지 않아”

원·달러 환율 1480원대 코앞

이미지 확대 스콧 베선트 재무장관(왼쪽)과 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 12일 워싱턴 DC에서 만나 기념 촬영을 하고 있다. 재정경제부 제공

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 미국 워싱턴에서 만나 원화가치의 급격한 약세가 한국 경제의 펀더멘털(기초 여건)과 맞지 않는다는 입장을 밝혔다.14일 재정경제부에 따르면 구 부총리는 지난 12일(현지 시간) 워싱턴에서 베센트 장관과 만나 최근 한국의 외환시장 상황에 대해 논의했다. 이번 양자 면담은 같은 날 열린 핵심광물 재무장관회의(Critical Minerals Finance Ministerial Meeting) 참석을 계기로 이뤄졌다. 이날 면담에선 최근 원화 약세를 포함한 한국의 외환시장 상황이 논의됐다.베센트 장관은 면담 이후 사회관계망서비스(SNS)에 “최근 원화의 약세는 한국의 견고한 경제 펀더멘털(기초여건)과는 부합하지 않는다는 점을 함께 논의했다”고 말했다. 이어 “미국 경제를 뒷받침하는 핵심 산업 분야에서의 뛰어난 성과를 포함해 한국의 인상적인 경제적 성과는 한국을 아시아에서 미국의 핵심 파트너로 만들고 있다”고 평가했다.미 재무부는 베선트 장관과 구 부총리가 한미간 무역 및 투자 협정을 완전하고 충실하게 이행하는 방안을 논의했다고 전했다. 베선트 장관은 이 협정의 “이행이 순조롭게 진행돼야 한다”면서 “이 협정이 미국과 한국의 경제 파트너십을 더욱 심화하고, 미국 산업 역량의 부흥을 촉진할 것”이라고 강조했다.앞서 구 부총리가 주요 7개국(G7) 재무장관 회의 참석을 위한 방미 일정에 환율 정책 실무진을 동행한 것을 두고, 고환율 국면을 타개하기 위해 미국과 통화스와프를 비롯한 환율 관련 협의에 나섰을 가능성이 제기된 바 있다.원·달러 환율은 정부의 초고강도 구두 개입에도 불구하고 다시 1480원 진입을 위협받고 있다. 이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전날보다 3.8원 오른 1477.5원으로 집계됐다.세종 한지은 기자