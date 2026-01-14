더포에버 반려동물장례식장, 인천 서구청에 라면 150박스 기부… “지역사회와 온기 나누는 나눔 지속”

이미지 확대

인천 서구에 위치한 더포에버 반려동물장례식장(㈜더포에버)이 지난 12월 23일 인천 서구청에 라면 150박스를 기부하며 따뜻한 연말 나눔을 실천했다.이번 기부는 겨울철 난방비와 생계비 부담이 커지는 시기에 지역 내 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 지원을 전하고자 마련됐다. 전달된 라면은 서구청을 통해 관내 도움이 필요한 가구에 배부될 예정이다.㈜더포에버 박성교 대표는 “연말연시에 특히 어려움을 겪는 이웃들에게 실질적으로 도움이 될 수 있는 물품을 고민했다”며 “작은 나눔이지만 지역사회에 온기가 전해지길 바라며, 앞으로도 이웃과 함께하는 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.서구청 관계자 또한 “지역 내 기업이 이웃을 먼저 생각하며 나눔을 실천해 주셔서 감사드린다”며 “기부 물품은 도움이 필요한 주민들에게 신속하고 공정하게 전달하겠다”고 전했다. 더포에버는 앞으로도 지역사회와 상생하는 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다. 단발성 지원에 그치지 않고, 지역 주민들에게 실질적인 도움이 될 수 있는 방식의 나눔을 꾸준히 이어가며 지역사회 구성원으로서 책임을 다하겠다는 취지다.더포에버 반려동물장례식장은 반려동물 장례 및 화장 서비스를 제공하는 시설로, 지역사회 공헌 활동에도 꾸준히 참여하며 상생의 가치를 실천하고 있다. 더포에버 측은 “지역사회 구성원으로서 책임을 다하고, 주민과 함께하는 따뜻한 나눔을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀