[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 썸에이지 거래대금 무려 71억원 돌파

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.14일 한국거래소에 따르면, 썸에이지(208640)가 2200만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 347원이며, 시가총액 483억원 대비 거래대금은 71억 9400만원으로 시가총액의 14.9%에 달한다. 이는 폭등세를 보이며 시장의 관심이 집중되고 있음을 나타낸다. PER -8.90, ROE -28.33으로 재무 지표는 부정적이나 거래량과 거래대금이 이를 상쇄하는 모습을 보인다. 빛과전자(069540)는 1890만주 이상 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 현재 주가는 1477원이다. 시가총액 901억원 대비 거래대금은 282억 4700만원으로 시가총액의 31.34%를 차지하고 있다. 이는 주가 하락에도 불구하고 매수·매도세가 강하게 맞붙고 있음을 시사한다.DH오토웨어(025440)는 1860만주 이상 거래되며 거래량 3위를 기록하고 있다. 현재가는 1365원으로, 9.55% 상승세를 보이고 있다. 삼기(122350)는 10.75% 상승하며 현재가 2030원, 거래량은 1712만주이다. 구영테크(053270)는 25.49%의 급등세로 현재가 2905원, 거래량은 1709만주를 기록 중이다. 휴림로봇(090710)는 거래량 1388만주로 0.21% 상승하며 현재가 9400원이다. 에코캡(128540)는 18.78% 상승세로 현재가 2815원, 거래량은 1369만주이다. 비트플래닛(049470)는 16.96% 상승하며 현재가 1069원, 거래량은 1246만주이다. 엔비알모션(0004V0)는 폭등세를 보이며 29.93% 상승, 현재가 17710원, 거래량은 1174만주이다. 엔피(291230)는 29.90% 상승하며 현재가 1160원, 거래량은 1078만주이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한주라이트메탈(198940) ▼5.20%, TS트릴리온(317240) ▲2.01%, 흥구석유(024060) ▲5.31%, 테라뷰(950250) ▲4.18%, 유진로봇(056080) ▲25.38%, 유투바이오(221800) ▲12.57%, 오가닉티코스메틱(900300) ▲4.57%, 삼표시멘트(038500) ▲10.11%, 아진산업(013310) ▲10.95%, 알파AI(043100) ▲21.18% 등의 성적을 기록하고 있다.주목할 만한 종목으로는 급등세를 보이는 썸에이지와 구영테크가 있다. 썸에이지는 거래량과 거래대금 모두 높은 수치를 기록하며 폭등세를, 구영테크는 시가총액 대비 거래대금 비율이 높아 집중적인 매수세가 발생하고 있음을 보여준다. 반면, 하락세를 보이는 빛과전자와 한주라이트메탈은 거래대금이 시가총액의 2%를 넘기며 매수·매도 공방이 치열함을 시사한다.전반적으로 코스닥 시장은 일부 종목들의 급등세와 함께 활발한 매수세가 나타나고 있으며, 이와 반대로 일부 종목에서는 매도세가 우위를 점하고 있다. 이는 투자자들의 선택적 관심이 특정 종목에 집중되고 있음을 의미한다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자