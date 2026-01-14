[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한화갤러리아 거래대금 1,036억 돌파

이미지 확대

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.14일 한국거래소에 따르면, 한화갤러리아(452260)가 68,686,064주의 거래량으로 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 1,622원으로, 시가총액의 약 32.94%에 해당하는 거래대금이 발생하며 상한가인 29.97% 상승률을 기록 중이다. PER은 -9.01, ROE는 -2.31로, 재무 지표는 다소 부진한 상태다. 금호전기(001210)는 41,314,306주가 거래되며 19.63%의 급등세를 보이고 있으며, 거래대금은 53,854백만원에 달한다. 현재 주가는 1,298원으로, 시가총액 대비 거래대금 비율이 6.74%에 이르고 있다. 삼성전자(005930)는 11,370,290주의 거래량을 기록하며 1.56% 상승, 거래대금은 1,580,200백만원이다. 현재 주가는 139,750원이며, PER 29.02, ROE 9.03으로 안정적인 재무 상태를 유지하고 있다.대성산업(128820)은 7,830원으로 26.29% 급등하며 10,289,925주가 거래되고 있다. 두산에너빌리티(034020)는 89,300원으로 2.64% 상승했으며, 거래량은 9,399,902주다. 신성이엔지(011930)는 1,698원으로 7.67% 상승하며 7,354,517주가 거래 중이다. 한온시스템(018880)은 3,110원으로 3.67% 상승, 6,453,610주가 거래되고 있으며, 삼성중공업(010140)은 28,400원으로 1.90% 하락, 5,612,060주의 거래량을 기록하고 있다. 계양전기(012200)는 11,670원으로 6.19% 하락, 5,424,694주가 거래 중이며, 현대건설(000720)은 95,200원으로 3.48% 상승하며 5,140,996주의 거래량을 보이고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한화시스템(272210) ▲0.34%, 광명전기(017040) ▼3.54%, 형지엘리트(093240) ▼0.51%, 티에이치엔(019180) ▲8.88%, DYP(092780) ▲29.90%, 한국ANKOR유전(152550) ▲0.46%, 한화오션(042660) ▼4.87%, 동원금속(018500) ▲5.67%, 흥아해운(003280) ▼0.36%, 한국전력(015760) ▼3.77% 등의 성적을 기록했다.특히 DYP는 거래량 3,282,746주로 상한가인 29.90%의 상승률을 기록하고 있으며, 이에 따른 거래대금은 15,146백만원이다. 티에이치엔 또한 8.88% 상승률을 보이며 3,545,260주의 거래량을 기록했다. 반면, 계양전기는 6.19% 하락하며 5,424,694주의 거래량과 함께 거래대금 67,787백만원을 기록, 시장에서의 주목을 받고 있다. 한화오션도 4.87% 하락하며 3,239,614주가 거래되고 있으며, 거래대금은 465,290백만원이다.시장의 전체적인 흐름은 상승과 하락이 혼재된 모습을 보이고 있다. 한화갤러리아와 금호전기 같은 종목들은 급등세를 보이며 투자자들의 관심을 끌고 있는 반면, 삼성중공업과 계양전기 등 일부 종목들은 하락세를 보이고 있다. 이는 시장에서의 매수와 매도세가 각 종목별로 차별화된 움직임을 보이고 있음을 시사한다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자