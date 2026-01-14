Grvt, 업비트 싱가포르 승인 VASP 명단 등재로 직접 자산 이체 가능

이미지 확대 Grvt 제공

온체인 금융 플랫폼 Grvt가 업비트 싱가포르(UBSG)의 승인된 가상자산 서비스 제공업자(VASP) 명단에 등재됐다고 밝혔다. 이번 승인으로 두 플랫폼 간 직접 자산 이체가 가능해졌으며, 업비트 생태계 내에서 상호운용성을 강화하는 프레임워크가 구축됐다.이번 개발은 전략적 시장에서 사용자를 서비스하고 생태계 파트너와 협력하는 데 필요한 인프라를 구축하는 중요한 단계다.Grvt는 ZKsync의 Elastic Network를 활용한 최초의 애플리케이션 특화 체인으로 구축돼 대규모 고성능 파생상품 거래를 지원하도록 설계됐다. 이번 발표는 최근 업비트에 ZKsync 블록체인의 네이티브 토큰인 $ZK가 상장돼 아시아 최대 디지털 자산 플랫폼 중 하나를 통해 수백만 명의 사용자에게 ZKsync 생태계가 소개된 데 이어 나왔다.이번 승인은 아시아에서 Grvt의 입지를 강화하는 동시에 사용자에게 거래소 간 유동성을 관리할 수 있는 더 큰 유연성을 제공한다. 또한 주류 암호화폐 참여자들 사이에서 가시성이 높아지고 있는 ZKsync 기반 인프라 및 애플리케이션의 광범위한 생태계 내에서 Grvt의 역할을 부각한다.Grvt 대변인은 “이번 승인은 온체인 경제에 기관급 거래 인프라를 제공하려는 우리의 미션에서 중요한 진전을 나타낸다”며 “업비트 싱가포르로부터 승인된 VASP로 인정받은 것은 우리의 컴플라이언스와 운영 표준을 검증할 뿐만 아니라 지역 내 주요 플랫폼 간 원활한 사용자 경험을 위한 새로운 경로를 열어준다”고 밝혔다.온라인뉴스팀