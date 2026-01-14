[서울데이터랩]모베이스 29.88% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

14일 오전 9시 15분 모베이스(101330)(101330)가 등락률 +29.88%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 모베이스는 개장 직후 5분간 428만 4753주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1325원 오른 5760원이다.한편 모베이스의 PER은 7.40으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 8.60%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 모베이스전자(012860)는 현재가 4370원으로 주가가 29.87% 폭등하고 있다. 상승률 3위 우수AMS(066590)는 현재 3675원으로 29.86% 폭등하며 활발한 모습을 보인다. 상승률 4위 썸에이지(208640)는 27.34% 폭등하며 340원에 거래되고 있다. 상승률 5위 엔피(291230)는 20.04%의 상승세를 타고 1072원에 거래되고 있다.6위 뉴로메카(348340)는 현재가 5만 900원으로 17.42% 상승 중이다. 7위 비트플래닛(049470)은 현재가 1073원으로 17.40% 상승 중이다. 8위 삼기(122350)는 현재가 2140원으로 16.75% 상승 중이다. 9위 성호전자(043260)는 현재가 1만 5670원으로 14.71% 상승 중이다. 10위 비트맥스(377030)는 현재가 1939원으로 13.39% 상승 중이다.이밖에도 에코캡(128540) ▲13.29%, 유투바이오(221800) ▲12.57%, 케이엔알시스템(199430) ▲10.84%, 심플랫폼(444530) ▲10.13%, 이랜텍(054210) ▲10.04%, 크라우드웍스(355390) ▲10.00%, 알파AI(043100) ▲9.82%, 유진로봇(056080) ▲9.30%, 옵트론텍(082210) ▲9.05%, DH오토웨어(025440) ▲8.67% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자