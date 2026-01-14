메뉴
[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세 마감

정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-01-14 08:30
입력 2026-01-14 08:30
이미지 확대


13일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 혼조세를 보였다. 종목별로 등락이 엇갈리며 시장의 변동성을 반영했다.

엔비디아(NVDA)는 0.47% 상승하며 주당 185.81달러를 기록했다. 애플(AAPL) 역시 약간의 상승세를 보이며 0.31% 오른 261.05달러에 거래를 마쳤다. 반면, 마이크로소프트(MSFT)는 1.36% 하락하며 주당 470.67달러로 마감했다.

아마존닷컴은 1.57% 하락하며 242.60달러를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 1.24% 상승한 335.97달러에 거래됐다. 알파벳 Class C(GOOG)도 1.11% 올라 336.43달러를 기록했다. 브로드컴(AVGO)은 0.68% 상승해 354.61달러로 마감했다.

이미지 확대




금일 가장 많이 거래된 종목은 거래대금 290억 달러로 약 42조 8,869억원을 기록한 테슬라다. 테슬라의 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 5.97%에 달한다. 엔비디아는 거래대금 111억 달러로 약 16조 3,943억원을 기록했으며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 2.89%였다. 메타는 112억 달러로 약 16조 5,239억원의 거래대금을 올렸으며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 7.04%에 달했다.

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
