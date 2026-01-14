[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

13일(현지시간) 미국 증시에서 주요 지수들은 대체로 하락세를 보였다. 다우존스는 49,191.99로 398.21포인트(-0.80%) 내렸고, 나스닥 종합은 23,709.87로 24.03포인트(-0.10%) 하락하며 보합세를 기록했다. S＆P 500 지수는 6,963.74로 13.53포인트(-0.19%) 내려갔다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 543,020천주의 거래량을 기록하며 49,191.99에 마감했다. 시작가는 49,616.95였으며, 최고가는 49,616.95, 최저가는 49,056.31을 기록했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,533,232천주의 거래량을 보이며 23,709.87로 마감했다. 시작가는 23,735.12였고, 최고가는 23,813.30, 최저가는 23,607.59를 기록했다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 3,186,048천주의 거래량으로 6,963.74에 마감했다. 시작가는 6,977.41, 최고가는 6,985.83, 최저가는 6,938.77을 기록했다.다우운송 지수는 18,055.17로, 115.55포인트(-0.64%) 하락했다. 나스닥 100 지수는 25,741.95로, 45.71포인트(-0.18%) 내렸다. 필라델피아 반도체 지수는 7,747.99로, 73.16포인트(0.95%) 올랐다.한편, 시카고옵션거래소(CBOE)의 VIX 지수는 16.25로 1.13포인트(7.47%) 상승했다. VIX 지수는 통상적으로 20 미만일 경우 안정적인 시장으로 간주되는데, 이번 수치는 이에 해당하며 시장의 변동성이 비교적 낮은 상태임을 시사한다.정연호 기자