쇼골프, 日 ‘아카미즈 리조트’ 홈쇼핑 흥행… “국내 골퍼 취향 저격”

이미지 확대 일본 구마모토 ‘아카미즈 골프리조트’ 전경. 쇼골프 제공

국내 골프 플랫폼 쇼골프(SHOWGOLF)는 자사가 소유한 일본 구마모토 ‘아카미즈 골프리조트’가 현대홈쇼핑에서 골프 여행 상품으로 인기를 얻고 있다고 13일 밝혔다.아카미즈 골프리조트는 구마모토 공항에서 차량으로 약 20~25분 거리에 있는 27홀 규모의 리조트형 골프장이다. 정규 코스와 100실 이상 숙박 시설을 갖췄으며, 자연 지형을 살린 코스 설계 덕분에 체류형 골프 여행지로 평가받고 있다.계절에 따른 수요 편차가 크지 않고 겨울철에도 안정적인 라운드가 가능해 한국 골퍼들의 방문이 이어지고 있다는 설명이다. 특히 합리적인 비용과 접근성, 숙박과 골프를 함께 즐길 수 있다는 점이 강점으로 꼽힌다.쇼골프 관계자는 “현대홈쇼핑 방송을 계기로 일본 골프 여행을 처음 접하는 고객층까지 수요가 확대됐다”며 “앞으로도 한국 골퍼 맞춤 상품과 서비스를 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.주현진 기자