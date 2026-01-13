[서울데이터랩]‘아이톡시’ 29.96% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대

13일 오전 9시 15분 아이톡시(052770)가 등락률 +29.96%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 아이톡시는 개장 직후 5분간 46만 7348주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 417원 오른 1809원이다.한편 아이톡시의 PER은 -1.37로 비교적 낮은 수준으로 평가되며, ROE는 -201.21%로 부정적인 수익성을 시사한다.이어 상승률 2위 모베이스전자(012860)는 현재가 3365원으로 주가가 29.92% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 모베이스(101330)는 현재 4435원으로 29.87%상한가를 기록하고 있다. 상승률 4위 인베니아(079950)는 29.84% 상승하며 7440원에 거래되고 있다. 상승률 5위 유투바이오(221800)는 23.31%의 상승세를 타고 5210원에 거래되고 있다.6위 디와이디(219550)는 현재가 1330원으로 21.68% 상승 중이다. 7위 저스템(417840)은 현재가 7780원으로 19.14% 상승 중이다. 8위 파로스아이바이오(388870)는 현재가 1만 1650원으로 15.35% 상승 중이다. 9위 러셀(217500)은 현재가 3760원으로 14.81% 상승 중이다. 10위 지니틱스(303030)는 현재가 733원으로 13.64% 상승 중이다.이밖에도 모비스(250060) ▲13.11%, 티로보틱스(117730) ▲12.98%, 삼보모터스(053700) ▲12.62%, KH바텍(060720) ▲12.45%, 캔버스엔(210120) ▲12.19%, 에스지헬스케어(398120) ▲11.80%, 에스앤에스텍(101490) ▲11.36%, 비케이홀딩스(050090) ▲11.32%, 한국피아이엠(448900) ▲11.17%, 기가비스(420770) ▲10.80% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자